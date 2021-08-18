https://ru.sputnik.md/20210818/taliby-ogon-mitinguyuschie-zhertvy-44006223.html
Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
2021-08-18T13:21+0300
2021-08-18T13:21+0300
2021-08-18T13:21+0300
общество
афганистан
талибы
стрельба
жертвы
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Члены радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) открыли стрельбу по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в одной из провинций, передает РИА Новости.Сообщается, что два человека погибли и 12 получили ранения в результате обстрела.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
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афганистан, талибы, стрельба, жертвы
Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
Участники митинга выступали в поддержку национального флага Афганистана.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik.
Члены радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) открыли стрельбу по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в одной из провинций, передает РИА Новости
.
Сообщается, что два человека погибли и 12 получили ранения в результате обстрела.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана" Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.