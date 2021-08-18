https://ru.sputnik.md/20210818/test-na-covid-raz-v-tri-dnya-dlya-neprivitykh-studentov-gde-takoe-vozmozhno-44022376.html

Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно

Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно

Кого в Молдове могут обязать сдавать тест на ковид раз в три дня

2021-08-18T19:23+0300

2021-08-18T19:23+0300

2021-08-18T19:23+0300

студенты

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 18 августа - Sputnik. Руководитель Национального комитета экспертов по иммунизации в Молдове Нинель Ревенко в эфире Radio Sputnik Молдова рассказала, как будет проходить процесс обучения в высших учебных заведениях. Она уточнила, что по крайней мере определенные категории студентов, например, обучающиеся медицине, больше не смогут учиться дистанционно, поскольку это существенно влияет на качество обучения. Таким образом, чтобы иметь возможность посещать курс, им необходимо будет либо пройти вакцинацию, либо периодически сдавать тест на COVID-19.Вице-мэр столицы Анжела Кутасевич рассказала, как будут получать образование учащиеся начальных, средних и старших классов в новом академическом году.Она сказала, что примэрия Кишинева готовит школы к нормальной работе в соответствии с решением Национальной комиссии здравоохранения от августа прошлого года, но не может гарантировать, что новое решение не будет принято в ближайшем будущем.Отметим, на сегодняшний день в Республике Молдова вакцинировано от коронавируса более 1 миллиона 173 тысяч человек, из которых почти 600 тысяч уже получили вторую дозу препарата.

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2021

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

студенты, вакцинация