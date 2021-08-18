https://ru.sputnik.md/20210818/test-na-covid-raz-v-tri-dnya-dlya-neprivitykh-studentov-gde-takoe-vozmozhno-44022376.html
Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
Кого в Молдове могут обязать сдавать тест на ковид раз в три дня
2021-08-18T19:23+0300
2021-08-18T19:23+0300
2021-08-18T19:23+0300
студенты
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 18 августа - Sputnik. Руководитель Национального комитета экспертов по иммунизации в Молдове Нинель Ревенко в эфире Radio Sputnik Молдова рассказала, как будет проходить процесс обучения в высших учебных заведениях. Она уточнила, что по крайней мере определенные категории студентов, например, обучающиеся медицине, больше не смогут учиться дистанционно, поскольку это существенно влияет на качество обучения. Таким образом, чтобы иметь возможность посещать курс, им необходимо будет либо пройти вакцинацию, либо периодически сдавать тест на COVID-19.Вице-мэр столицы Анжела Кутасевич рассказала, как будут получать образование учащиеся начальных, средних и старших классов в новом академическом году.Она сказала, что примэрия Кишинева готовит школы к нормальной работе в соответствии с решением Национальной комиссии здравоохранения от августа прошлого года, но не может гарантировать, что новое решение не будет принято в ближайшем будущем.Отметим, на сегодняшний день в Республике Молдова вакцинировано от коронавируса более 1 миллиона 173 тысяч человек, из которых почти 600 тысяч уже получили вторую дозу препарата.
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Анна Юрий
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MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Юрий
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
студенты, вакцинация
Тест на COVID раз в три дня для непривитых студентов: где такое возможно
Студентов Университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану, которые отказываются от вакцинации, могут обязать сдавать тест на COVID-19 каждые три дня для посещения занятий.
КИШИНЕВ, 18 августа - Sputnik.
Руководитель Национального комитета экспертов по иммунизации в Молдове Нинель Ревенко в эфире Radio Sputnik Молдова
рассказала, как будет проходить процесс обучения в высших учебных заведениях. Она уточнила, что по крайней мере определенные категории студентов, например, обучающиеся медицине, больше не смогут учиться дистанционно, поскольку это существенно влияет на качество обучения. Таким образом, чтобы иметь возможность посещать курс, им необходимо будет либо пройти вакцинацию, либо периодически сдавать тест на COVID-19.
Все учебные заведения, университеты уже достаточно долго работают удаленно. Если говорить о Медицинском университете, мы не можем обучать врачей дистанционно, иначе качество образования оставляет желать лучшего. Мы попросили всех студентов, которые хотят посещать занятия, пройти иммунизацию. В других странах непривитые студенты должны проходить тест каждые 3 дня - мы тоже продумываем такую схему.
Нинель Ревенко
руководитель Национального комитета экспертов по иммунизации
Вице-мэр столицы Анжела Кутасевич рассказала, как будут получать образование учащиеся начальных, средних и старших классов в новом академическом году.
Она сказала, что примэрия Кишинева готовит школы к нормальной работе в соответствии с решением Национальной комиссии здравоохранения от августа прошлого года, но не может гарантировать, что новое решение не будет принято в ближайшем будущем.
"Мы готовы начать учебный год со стопроцентной посещаемостью в школах, но вы знаете, что правила такие же, как и в прошлом году. Мы готовим учебные заведения на основе решения от августа 2020 года, но мы ждем обновленных правил, чтобы знать, как мы проводим учебный процесс", - сказала Анжела Кутасевич.
Отметим, на сегодняшний день в Республике Молдова вакцинировано от коронавируса более 1 миллиона 173 тысяч человек, из которых почти 600 тысяч уже получили вторую дозу препарата.