https://ru.sputnik.md/20210818/tofilat-zheleznodorozhnye-reysy-bolgaria-rumynia-ukraina-43971149.html

Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину

Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину

Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину

2021-08-18T08:00+0300

2021-08-18T08:00+0300

2021-08-18T08:00+0300

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"железная дорога молдовы"

железная дорога

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Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину

Необходимо находить новые возможности, но сегодня, если говорить о железной дороге Молдовы, речь идет о двух важнейших приоритетах – поиск того, что приносит железной дороге прибыль и что минимизирует ее убытки. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.По мнению Тофилата, инфраструктура Молдовы состоит из сплошных ограничений скорости до 15-25 километров в час, в таких условиях сложно думать о конкурентоспособном пассажирском сервисе."Но через 3-4 года тема пассажиров станет одной из важнейших для железной дороги. А пока мы концентрируемся на привлечении грузов и на приведении хозяйства в порядок", - заключил собеседник.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, "железная дорога молдовы", железная дорога