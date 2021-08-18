https://ru.sputnik.md/20210818/tofilat-zheleznodorozhnye-reysy-bolgaria-rumynia-ukraina-43971149.html
Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину
Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину
Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину
2021-08-18T08:00+0300
2021-08-18T08:00+0300
2021-08-18T08:00+0300
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"железная дорога молдовы"
железная дорога
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Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину
Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину
Необходимо находить новые возможности, но сегодня, если говорить о железной дороге Молдовы, речь идет о двух важнейших приоритетах – поиск того, что приносит железной дороге прибыль и что минимизирует ее убытки. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.По мнению Тофилата, инфраструктура Молдовы состоит из сплошных ограничений скорости до 15-25 километров в час, в таких условиях сложно думать о конкурентоспособном пассажирском сервисе."Но через 3-4 года тема пассажиров станет одной из важнейших для железной дороги. А пока мы концентрируемся на привлечении грузов и на приведении хозяйства в порядок", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, "железная дорога молдовы", железная дорога
Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину
Генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" рассказал о приоритетах железной дороги, состоянии инфраструктуры и ближайших перспективах.
Необходимо находить новые возможности, но сегодня, если говорить о железной дороге Молдовы, речь идет о двух важнейших приоритетах – поиск того, что приносит железной дороге прибыль и что минимизирует ее убытки. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.
Сказать, что пассажирские перевозки приносят огромный доход, было бы очень оптимистично. Мы займемся ими, но прежде чем заняться международными пассажирскими перевозками, необходимо привести в порядок путевое хозяйство, потому что пассажир любит скорость.
Олег Тофилат
Генеральный директор госпредприятия "Железная дорога Молдовы"
По мнению Тофилата, инфраструктура Молдовы состоит из сплошных ограничений скорости до 15-25 километров в час, в таких условиях сложно думать о конкурентоспособном пассажирском сервисе.
"Но через 3-4 года тема пассажиров станет одной из важнейших для железной дороги. А пока мы концентрируемся на привлечении грузов и на приведении хозяйства в порядок", - заключил собеседник.