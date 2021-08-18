https://ru.sputnik.md/20210818/toropitsya-ne-nuzhno-voz-vyskazalas-o-primenenii-tretey-dozy-vaktsin-ot-covid-44020415.html

"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID

"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID

ВОЗ рассказала нужна ли третья прививка от коронавируса

2021-08-18T21:45+0300

2021-08-18T21:45+0300

2021-08-18T21:45+0300

коронавирус

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Странам не стоит торопиться с применением бустерных доз вакцин от коронавируса до появления соответствующих научных данных, заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.Специалист прокомментировала недавно озвученное намерение США начать вакцинацию бустерными дозами препаратов от COVID-19.Она также отметила, что существует и морально-этический аспект, который заключается в том, что хорошо защищенные от COVID люди будут получать третью дозу вакцины, в то время как другие еще не пройдут первичную вакцинацию.

https://ru.sputnik.md/20210817/ssha-vaktsinatsia-covid-19-busternae-doza-preparata-43966051.html

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в мире, воз