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"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID
"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID
ВОЗ рассказала нужна ли третья прививка от коронавируса
2021-08-18T21:45+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Странам не стоит торопиться с применением бустерных доз вакцин от коронавируса до появления соответствующих научных данных, заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.Специалист прокомментировала недавно озвученное намерение США начать вакцинацию бустерными дозами препаратов от COVID-19.Она также отметила, что существует и морально-этический аспект, который заключается в том, что хорошо защищенные от COVID люди будут получать третью дозу вакцины, в то время как другие еще не пройдут первичную вакцинацию.
https://ru.sputnik.md/20210817/ssha-vaktsinatsia-covid-19-busternae-doza-preparata-43966051.html
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в мире, воз

"Торопиться не нужно": ВОЗ высказалась о применении третьей дозы вакцин от COVID

21:45 18.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации "Спутником V" в Кишиневе
Марафон вакцинации Спутником V в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Заявление последовало в ответ на намерение США начать вакцинацию бустерными дозами вакцин от коронавируса.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Странам не стоит торопиться с применением бустерных доз вакцин от коронавируса до появления соответствующих научных данных, заявила старший научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, передает РИА Новости.
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Коронавирус
В США готовятся к массовой вакцинации от COVID-19 бустерной дозой препарата
Вчера, 18:00
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Специалист прокомментировала недавно озвученное намерение США начать вакцинацию бустерными дозами препаратов от COVID-19.

"Как только вы начинаете подобную программу, очень трудно отступить. Поэтому правильная вещь, которую нужно сделать прямо сейчас с точки зрения науки - это подождать, пока наука скажет нам, когда будут нужны бустеры, для каких групп людей и какие вакцины нуждаются в бустерах", - сказала Сваминатан на брифинге в среду.

Она также отметила, что существует и морально-этический аспект, который заключается в том, что хорошо защищенные от COVID люди будут получать третью дозу вакцины, в то время как другие еще не пройдут первичную вакцинацию.
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