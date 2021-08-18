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https://ru.sputnik.md/20210818/uchenye-magnitnoe-pole-zemli-periodicheski-oslabevaet--44019428.html
Ученые: магнитное поле Земли периодически ослабевает
Ученые: магнитное поле Земли периодически ослабевает
Что выяснили ученые о магнитном поле Земли
2021-08-18T23:34+0300
2021-08-18T23:34+0300
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в мире
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Ученые из Ливерпульского университета по итогам своих научных изысканий сделали вывод о том, что сила магнитного поля Земли периодически снижается и затем вновь растет, сообщает МИР24 со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.Длина этих циклов составляет 200 миллионов лет. Предметом изучения ученых стали горные породы из древних лавовых потоков в Восточной Шотландии, их возраст оценивается в пределах от 200 до 500 миллионов лет.Выяснилось, что 332-416 миллионов лет назад мощность геомагнитного поля составляла менее 25% от нынешней. Аналогичный спад произошел также 120 миллионов лет назад. Исследователи назвали этот период среднепалеозойским дипольным минимумом. Ученые пришли к выводу, что сила магнитного поля Земли циклична и ослабевает каждые 200 миллионов лет.Однако после выявленного исследователями ослабления магнитное поле пришло в стабильность и сохраняло ее на протяжении 50 миллионов лет. Это явление получило название суперхрон Кимана.Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Ученые давно установили, что оно нестабильно. Северный и южный полюса постоянно смещаются и могут даже полностью поменяться местами. Знание прошлых изменений поля может указать, как оно поведет себя в будущем.
https://ru.sputnik.md/20210422/dalay-lama-nazval-glavnye-ugrozy-dlya-vsekh-zhiteley-planety-34483315.html
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в мире

Ученые: магнитное поле Земли периодически ослабевает

23:34 18.08.2021
90
© Photo : Facebook / RoscosmosФотография Земли, сделанная космическим аппаратом "Электро-Л"
Фотография Земли, сделанная космическим аппаратом Электро-Л - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Facebook / Roscosmos
Ученые выяснили, что сила магнитного поля нашей планеты циклична.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Ученые из Ливерпульского университета по итогам своих научных изысканий сделали вывод о том, что сила магнитного поля Земли периодически снижается и затем вновь растет, сообщает МИР24 со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.
Длина этих циклов составляет 200 миллионов лет. Предметом изучения ученых стали горные породы из древних лавовых потоков в Восточной Шотландии, их возраст оценивается в пределах от 200 до 500 миллионов лет.
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Выяснилось, что 332-416 миллионов лет назад мощность геомагнитного поля составляла менее 25% от нынешней. Аналогичный спад произошел также 120 миллионов лет назад. Исследователи назвали этот период среднепалеозойским дипольным минимумом. Ученые пришли к выводу, что сила магнитного поля Земли циклична и ослабевает каждые 200 миллионов лет.
Однако после выявленного исследователями ослабления магнитное поле пришло в стабильность и сохраняло ее на протяжении 50 миллионов лет. Это явление получило название суперхрон Кимана.
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Магнитное поле Земли защищает планету от солнечной радиации. Ученые давно установили, что оно нестабильно. Северный и южный полюса постоянно смещаются и могут даже полностью поменяться местами. Знание прошлых изменений поля может указать, как оно поведет себя в будущем.
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