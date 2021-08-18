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Украина изменила правила въезда в страну для вакцинированных иностранцев
Украина изменила правила въезда в страну для вакцинированных иностранцев
Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19. 18.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-18T21:25+0300
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украина
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КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Иностранные граждане для въезда в Украину могут предъявить справку о получении только одной дозы вакцины от коронавируса – раньше необходим был сертификат о полном курсе вакцинации. Соответствующие изменения утвердил кабинет министров Украины 18 августа.Теперь пересечение государственной границы возможно в случае предъявления иностранного COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, разрешенных ВОЗ.Иностранцы по-прежнему также могут въехать в Украину при условии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса.
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украина, въезд

Украина изменила правила въезда в страну для вакцинированных иностранцев

21:25 18.08.2021 (обновлено: 21:32 18.08.2021)
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© Sputnik / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Кабинет министров Украины внес изменения в правила въезда иностранцев в страну на период пандемии COVID-19.
КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Иностранные граждане для въезда в Украину могут предъявить справку о получении только одной дозы вакцины от коронавируса – раньше необходим был сертификат о полном курсе вакцинации. Соответствующие изменения утвердил кабинет министров Украины 18 августа.
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Теперь пересечение государственной границы возможно в случае предъявления иностранного COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, разрешенных ВОЗ.
Иностранцы по-прежнему также могут въехать в Украину при условии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса.
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