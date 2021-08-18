https://ru.sputnik.md/20210818/v-beltsakh-byut-trevogu-obyavlen-krasnyy-kod-epidopasnosti-po-covid-44029153.html
В Бельцах бьют тревогу: объявлен "красный код" эпидопасности по COVID
В Бельцах бьют тревогу: объявлен "красный код" эпидопасности по COVID
В Бельцах ввели красный код эпидопасности из-за коронавируса
2021-08-18T22:15+0300
2021-08-18T22:15+0300
2021-08-18T22:15+0300
коронавирус
в молдове
бельцы
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Бельцах объявлен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавируса. Решение приняла рабочая группа по разработке плана реагирования и контроля инфекции COVID-19 на заседании в среду.Как сообщает пресс-служба мэрии Бельц, члены группы под председательством и.о. примара Николая Григоришина заслушали информацию о развитии эпидемиологической ситуации в муниципии Белцы, представленную Центром общественного здоровья. По данным Центра общественного здоровья, привито от коронавируса немногим более 19% бельчан. Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210818/molodova-covid-19-44018450.html
https://ru.sputnik.md/20210817/kishnev-novyy-marafon-vaktsinatsii-43989269.html
https://ru.sputnik.md/20210818/test-na-covid-raz-v-tri-dnya-dlya-neprivitykh-studentov-gde-takoe-vozmozhno-44022376.html
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Ирина Каруш
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в молдове, бельцы
В Бельцах бьют тревогу: объявлен "красный код" эпидопасности по COVID
Власти муниципия провели совещание и обратили внимание бельчан на угрожающую эпидобстановку.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Бельцах объявлен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавируса. Решение приняла рабочая группа по разработке плана реагирования и контроля инфекции COVID-19 на заседании в среду.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бельц, члены группы под председательством и.о. примара Николая Григоришина заслушали информацию о развитии эпидемиологической ситуации в муниципии Белцы, представленную Центром общественного здоровья.
"В результате ухудшения эпидситуации в муниципии объявлен опасный "красный код", - говорится в сообщении.
По данным Центра общественного здоровья, привито от коронавируса немногим более 19% бельчан.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.