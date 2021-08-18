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Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей
Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей
Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове
2021-08-18T21:02+0300
2021-08-18T21:02+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, планируют ли молдавские власти ввести в стране обязательную вакцинацию против коронавируса. Она отметила, что процесс вакцинации идет медленно, и если дальше он будет продолжаться в том же темпе, то власти не смогут достигнуть цели иммунизации 70% населения республики. Напомним, в Кишиневе 20 и 21 августа ожидается новый марафон вакцинации для сотрудников сферы образования и культуры. Напомним, на данный момент в Молдове вакцинированы от коронавируса один миллион 173 тысячи человек, из них почти 600 получили обе дозы препарата.
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в молдове, молдова, в мире

Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей

21:02 18.08.2021
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
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Молдавские власти нацелены вакцинировать до осени 70% населения, однако иммунизация продвигается очень медленно. Возникает вопрос, планируют ли власти сделать прививки обязательными.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, планируют ли молдавские власти ввести в стране обязательную вакцинацию против коронавируса.

"Нельзя заставить человека, все зависит от работодателя. У работодателей есть ответственность защищать своих сотрудников от инфекции. В начале учебного года, например, комиссия должна проанализировать, готовы ли преподаватели приступить к работе", - заявила Ревенко.

Она отметила, что процесс вакцинации идет медленно, и если дальше он будет продолжаться в том же темпе, то власти не смогут достигнуть цели иммунизации 70% населения республики.
Gimnaziul Ciutești raionul Nisporeni - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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Напомним, в Кишиневе 20 и 21 августа ожидается новый марафон вакцинации для сотрудников сферы образования и культуры.
Напомним, на данный момент в Молдове вакцинированы от коронавируса один миллион 173 тысячи человек, из них почти 600 получили обе дозы препарата.
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