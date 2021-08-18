https://ru.sputnik.md/20210818/vaktsinatsiya-covid-19-obyazatelnoy-moldova-44022503.html

Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей

Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове: ответ властей

Станет ли вакцинация против COVID-19 обязательной в Молдове

2021-08-18T21:02+0300

2021-08-18T21:02+0300

2021-08-18T21:02+0300

коронавирус

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молдова

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, планируют ли молдавские власти ввести в стране обязательную вакцинацию против коронавируса. Она отметила, что процесс вакцинации идет медленно, и если дальше он будет продолжаться в том же темпе, то власти не смогут достигнуть цели иммунизации 70% населения республики. Напомним, в Кишиневе 20 и 21 августа ожидается новый марафон вакцинации для сотрудников сферы образования и культуры. Напомним, на данный момент в Молдове вакцинированы от коронавируса один миллион 173 тысячи человек, из них почти 600 получили обе дозы препарата.

https://ru.sputnik.md/20210818/klass-onlayn-shkola-moldova-klass-onlajn-shkola-kishinev-44014907.html

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2021

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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