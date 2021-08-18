https://ru.sputnik.md/20210818/vertolet-smurd-rumynia-muzhchina-ozhog-44002757.html

Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела

Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела

Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего в Румынии

2021-08-18T10:55+0300

2021-08-18T10:55+0300

2021-08-18T10:55+0300

общество

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smurd

генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев на вертолете мужчину, пострадавшего в Румынии, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ГИЧС, транспортировка потребовалась 57-летнему мужчине, который получил ожоги второй и третей степени на 85% тела. "Мужчину доставили по воздуху в Кишинев. Во время полета за состоянием пациента наблюдала команда парамедиков SMURD, осложнений не зафиксировали", - уточнили спасатели. В ГИЧС рассказали, что посадка была совершена на стадионе "Динамо", откуда пострадавшего забрали в Центр ожогов клинической больницы травматологии и ортопедии муниципия Кишинев. По данным спасателей, с начала года экипаж SMURD провел девятую операцию по транспортировке пациента по воздуху.

https://ru.sputnik.md/20210804/ekipazh-smurd-dostavil-iz-ukrainy-v-moldovu-postradavshuyu-v-dtp-43567845.html

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