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Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела
Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела
Вертолет SMURD доставил в Кишинев мужчину, пострадавшего в Румынии
2021-08-18T10:55+0300
2021-08-18T10:55+0300
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генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы
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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев на вертолете мужчину, пострадавшего в Румынии, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ГИЧС, транспортировка потребовалась 57-летнему мужчине, который получил ожоги второй и третей степени на 85% тела. "Мужчину доставили по воздуху в Кишинев. Во время полета за состоянием пациента наблюдала команда парамедиков SMURD, осложнений не зафиксировали", - уточнили спасатели. В ГИЧС рассказали, что посадка была совершена на стадионе "Динамо", откуда пострадавшего забрали в Центр ожогов клинической больницы травматологии и ортопедии муниципия Кишинев. По данным спасателей, с начала года экипаж SMURD провел девятую операцию по транспортировке пациента по воздуху.
https://ru.sputnik.md/20210804/ekipazh-smurd-dostavil-iz-ukrainy-v-moldovu-postradavshuyu-v-dtp-43567845.html
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в молдове, молдова, smurd, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы

Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела

10:55 18.08.2021
137
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIЭкипаж SMURD
Экипаж SMURD - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Срочная транспортировка из Галац потребовалась мужчине с ожогами.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Экипаж SMURD доставил в Кишинев на вертолете мужчину, пострадавшего в Румынии, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ГИЧС, транспортировка потребовалась 57-летнему мужчине, который получил ожоги второй и третей степени на 85% тела.
"Мужчину доставили по воздуху в Кишинев. Во время полета за состоянием пациента наблюдала команда парамедиков SMURD, осложнений не зафиксировали", - уточнили спасатели.
Smurd Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 20:00
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В ГИЧС рассказали, что посадка была совершена на стадионе "Динамо", откуда пострадавшего забрали в Центр ожогов клинической больницы травматологии и ортопедии муниципия Кишинев.
По данным спасателей, с начала года экипаж SMURD провел девятую операцию по транспортировке пациента по воздуху.
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