https://ru.sputnik.md/20210818/veterany-voyny-v-moldove-poluchayut-gumanitarnuyu-pomosch-iz-rossii-44016476.html

Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России

Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России

К 77-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в республике проходит акция по вручению ветеранам Великой Отечественной войны гуманитарной... 18.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-18T18:02+0300

2021-08-18T18:02+0300

2021-08-18T18:02+0300

общество

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В канун празднования знаменательной даты - победы Красной армии в Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции и полного освобождения территории Советской Молдавии от фашистской оккупации руководство Министерства обороны России приняло решение отметить и поддержать проживающих в Республике Молдова участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Аппарат военного и военно-воздушного атташе РФ в РМ подготовил материальную и гуманитарную помощь для ветеранов. Помимо финансовой помощи каждый ветеран получит сертификаты на приобретение необходимых медицинских препаратов и товаров.Вместе с сотрудниками дипломатической миссии материальную помощь героям войны вручают представители Координационного совета российских соотечественников РМ, активисты ветеранских и поисковых организаций, русских общин в регионах республики. Стараясь сделать все возможное для того, чтобы никто не был забыт и своевременно получил поддержку, участники гуманитарной миссии побывали в десятках молдавских городов и сел.Ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру Ордена Республики, полковнику Василию Литвинову поздравительный адрес вручил лично военный и военно-воздушный атташе РФ в РМ, Герой России Андрей Прибытков. Офицеры встретились как старые добрые друзья, вспоминая торжественные мероприятия, в которых им довелось участвовать. Два года назад полковник Литвинов от имени ветеранов войны приветствовал высоких гостей на Шерпенском плацдарме по случаю юбилея освобождения Молдавии от фашизма, принимал участие в акции по отправке священной земли, собранной с воинских захоронений для закладки в основание Главного Храма Вооруженных сил России. Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран выразил готовность быть полезным по мере своих сил в работе по увековечению памяти и мероприятиях, проводимых Посольством России.Участник обороны Москвы, ветеран знаменитой 8-й гвардейской Панфиловской дивизии Владимир Филандин, принимая гостей, в свою очередь пригласил сотрудников дипломатической миссии на знаменательный юбилей – в будущем году старому солдату исполнится 100 лет. "Я-то обязательно доживу, вы вот только не забудьте прийти" - на прощание сказал герой войны.Последние участники и свидетели той войны своей долгой честной послевоенной жизнью напоминают нам о той страшной войне, о той цене, которая была заплачена за Великую Победу. В знак уважения и признательности за совершенные подвиги, за подаренный человечеству мир мы благодарим и чествуем наших героев-победителей.

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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в молдове, ветераны, россия, помощь