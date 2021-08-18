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Ветераны войны в Молдове получают гуманитарную помощь из России
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© Photo : Алексей ПетровичВ знак уважения и признательности
© Photo : Алексей Петрович
К 77-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков в республике проходит акция по вручению ветеранам Великой Отечественной войны гуманитарной помощи от Министерства обороны Российской Федерации.
КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В канун празднования знаменательной даты - победы Красной армии в Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции и полного освобождения территории Советской Молдавии от фашистской оккупации руководство Министерства обороны России приняло решение отметить и поддержать проживающих в Республике Молдова участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Аппарат военного и военно-воздушного атташе РФ в РМ подготовил материальную и гуманитарную помощь для ветеранов. Помимо финансовой помощи каждый ветеран получит сертификаты на приобретение необходимых медицинских препаратов и товаров.
© Photo : Алексей ПетровичВсегда в строю. Участник Парада Победы 1945 года полковник Евгений Долгов.
Всегда в строю. Участник Парада Победы 1945 года полковник Евгений Долгов.
© Photo : Алексей Петрович
Вместе с сотрудниками дипломатической миссии материальную помощь героям войны вручают представители Координационного совета российских соотечественников РМ, активисты ветеранских и поисковых организаций, русских общин в регионах республики. Стараясь сделать все возможное для того, чтобы никто не был забыт и своевременно получил поддержку, участники гуманитарной миссии побывали в десятках молдавских городов и сел.
© Photo : Алексей ПетровичПолковнику Василию Литвинову поздравительный адрес вручил лично военный атташе РФ в РМ Герой России Андрей Прибытков
Полковнику Василию Литвинову поздравительный адрес вручил лично военный атташе РФ в РМ Герой России Андрей Прибытков
© Photo : Алексей Петрович
Ветерану Великой Отечественной войны, кавалеру Ордена Республики, полковнику Василию Литвинову поздравительный адрес вручил лично военный и военно-воздушный атташе РФ в РМ, Герой России Андрей Прибытков. Офицеры встретились как старые добрые друзья, вспоминая торжественные мероприятия, в которых им довелось участвовать. Два года назад полковник Литвинов от имени ветеранов войны приветствовал высоких гостей на Шерпенском плацдарме по случаю юбилея освобождения Молдавии от фашизма, принимал участие в акции по отправке священной земли, собранной с воинских захоронений для закладки в основание Главного Храма Вооруженных сил России. Несмотря на свой почтенный возраст, ветеран выразил готовность быть полезным по мере своих сил в работе по увековечению памяти и мероприятиях, проводимых Посольством России.
© Photo : Алексей ПетровичВладимир Филандин пригласил гостей на 100-летний юбилей
Владимир Филандин пригласил гостей на 100-летний юбилей
© Photo : Алексей Петрович
Участник обороны Москвы, ветеран знаменитой 8-й гвардейской Панфиловской дивизии Владимир Филандин, принимая гостей, в свою очередь пригласил сотрудников дипломатической миссии на знаменательный юбилей – в будущем году старому солдату исполнится 100 лет. "Я-то обязательно доживу, вы вот только не забудьте прийти" - на прощание сказал герой войны.
Последние участники и свидетели той войны своей долгой честной послевоенной жизнью напоминают нам о той страшной войне, о той цене, которая была заплачена за Великую Победу. В знак уважения и признательности за совершенные подвиги, за подаренный человечеству мир мы благодарим и чествуем наших героев-победителей.