Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210818/zakharova-zapad-solidarnost-44004415.html
Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность"
2021-08-18T13:48+0300
2021-08-18T13:48+0300
россия
сша
афганистан
мария захарова
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35530750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_214901e48fc1f9a329a2a5568e921f21.jpg
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность", передает РИА Новости. По мнению Захаровой, это возможно только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах. Ситуация в Афганистане это ярко продемонстрировала, считает Захарова.Ранее лидер США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html
сша
афганистан
запад
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35530750_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e434fce58b4d2b16216602af7ff31c35.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, афганистан, мария захарова, запад

Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"

13:48 18.08.2021
154
© Photo : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Ситуация в Афганистане стала примером реальной позиции Запада.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность", передает РИА Новости. По мнению Захаровой, это возможно только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах. Ситуация в Афганистане это ярко продемонстрировала, считает Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Общество
Захарова - о ситуации в Кабуле: афганцы просят Вашингтон о спасении
16 августа, 10:29
524
Ранее лидер США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".
"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: 1) в отношении России, когда нужно врубать русофобию, 2) на словах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Террористическая организация, запрещенная в России
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:48Литвиненко: поправки в закон о прокуратуре не отправят в Венецианскую комиссию
14:28Украинская армия – 2021: вооружение и боеспособность
14:14Исследование: эффективность "Спутника Лайт" составляет 93,5%
13:48Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
13:21Талибы открыли огонь по митингующим в афганской провинции – есть жертвы
12:55Новое штормовое предупреждение в Молдове: ожидается гроза и шквалистый ветер
12:42Чебан рассказал о мерах против COVID-19 в общественном транспорте
12:18В Генпрокуратуре отрицательно оценили поправки в закон "О прокуратуре"
11:55В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
11:41Пакистан открыл самый крупный КПП на границе с Афганистаном
11:13Шоу на "Шерифе": дебют VAR, фурор Траоре и разгром "Загреба"
10:55Вертолет SMURD доставил из Румынии мужчину с ожогами 85% тела
10:31В Страшенах прогремел взрыв: в "Молдовагаз" выступили с пояснениями
10:09Где в Кишиневе 18 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:45Фракция "Шор" предлагает, чтобы генпрокурора избирал народ
09:27Поисковая операция на месте крушения Ми-8 завершена
09:00Сухаревская: евроинтеграция – путь к деградации
08:42Пока все спали: сибирская язва в Китае, саммит по Афганистану и ситуация с COVID
08:30Шаги правительства Гаврилицы – что будет делать Молдова с Приднестровьем
08:00Тофилат: когда запустят железнодорожные рейсы в Болгарию, Румынию и Украину