https://ru.sputnik.md/20210818/zakharova-zapad-solidarnost-44004415.html

Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"

Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность"

2021-08-18T13:48+0300

2021-08-18T13:48+0300

2021-08-18T13:48+0300

россия

сша

афганистан

мария захарова

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0f/35530750_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_214901e48fc1f9a329a2a5568e921f21.jpg

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность", передает РИА Новости. По мнению Захаровой, это возможно только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах. Ситуация в Афганистане это ярко продемонстрировала, считает Захарова.Ранее лидер США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html

сша

афганистан

запад

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, афганистан, мария захарова, запад