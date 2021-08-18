https://ru.sputnik.md/20210818/zakharova-zapad-solidarnost-44004415.html
Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность"
2021-08-18T13:48+0300
2021-08-18T13:48+0300
2021-08-18T13:48+0300
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КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность", передает РИА Новости. По мнению Захаровой, это возможно только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах. Ситуация в Афганистане это ярко продемонстрировала, считает Захарова.Ранее лидер США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html
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Захарова рассказала, в каких случаях Запад способен проявить "солидарность"
Ситуация в Афганистане стала примером реальной позиции Запада.
КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о том, когда коллективный Запад умеет проявлять "солидарность", передает РИА Новости
. По мнению Захаровой, это возможно только в двух случаях: в русофобии по отношению к России и на словах. Ситуация в Афганистане это ярко продемонстрировала, считает Захарова.
Ранее лидер США Джо Байден заявил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Вашингтон вкачивал средства в Афганистан бесконечно. Также в понедельник депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум".
"Судя по ситуации в Афганистане (кстати, аналогично с противодействием пандемии), коллективный Запад умеет проявлять свою пресловутую "солидарность" только в двух случаях: 1) в отношении России, когда нужно врубать русофобию, 2) на словах", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
* Террористическая организация, запрещенная в России