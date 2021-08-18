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Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона
Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона
Видео что будет дальше с Республиканским стадионом в Кишиневе говорит Николай Журавский
2021-08-18T21:10+0300
2021-08-18T21:10+0300
радио
николай журавский
молдова
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Судьба Республиканского стадиона Кишинева – это боль всех молдавских спортсменов, заявил в интервью Sputnik глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.Он рассказал, что несколько лет назад Молдову посетил с визитом президент Европейской федерации по легкой атлетике. Тогда еврочиновник решил посмотреть на условия, в которых тренируются молдавские спортсмены. Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион&gt;&gt;&gt;По словам главы НОК, он был изначально против идеи демонтажа Республиканского стадиона. Однако, как добавил глава Национального олимпийского комитета, пришли к тому, к чему пришли.Пара: в Молдове есть спортсмены, которыми может гордиться вся страна&gt;&gt;&gt;Журавский прокомментировал и ситуацию вокруг комплекса "Кишинэу – арена", сдача которого в эксплуатацию затягивается.Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.Республиканский стадион Кишинева: утерянная жемчужина молдавской столицы&gt;&gt;&gt;В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.
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николай журавский, молдова, видео

Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона

21:10 18.08.2021
49
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский рассказал в комментарии Sputnik о выступлении молдавских спортсменов на Олимпиаде в Токио, а также обозначил проблемы отечественного спорта и пути их решения.
Судьба Республиканского стадиона Кишинева – это боль всех молдавских спортсменов, заявил в интервью Sputnik глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

Это боль всех спортсменов, в первую очередь. Дело в том, что не только стадион.., но сколько было спортивных площадок по городу, и везде строятся дома, все превратилось в бизнес. Конечно, это не хорошо. Мы страна, у которой есть несколько финалистов по легкой атлетике, но у нас нет стадиона. Это большой минус для нас.

Nicolae Juravschi - Sputnik Молдова
Николай Журавский
глава НОК Молдовы
Он рассказал, что несколько лет назад Молдову посетил с визитом президент Европейской федерации по легкой атлетике. Тогда еврочиновник решил посмотреть на условия, в которых тренируются молдавские спортсмены.
"Мы показали стадион "Динамо". Он сказал, ну хорошо, а где тренируются призеры чемпионатов мира в юниорах, атлеты, которые входят в десятку на Олимпиаде? Они даже в какой-то степени удивились тем, как можно иметь финалистов по легкой атлетике и при этом нет стадиона. Ведь это ни в какие рамки. В других странах несколько стадионов, но нет таких спортсменов", – подчеркнул Журавский.
Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион>>>
По словам главы НОК, он был изначально против идеи демонтажа Республиканского стадиона.
"Мнение спортсменов не было услышано. Стадион не надо было разрушать, его надо было восстанавливать потихоньку. И он и сейчас бы был. Это действительно история Республики Молдова, это памятник архитектуры", – сказал Журавский.
Однако, как добавил глава Национального олимпийского комитета, пришли к тому, к чему пришли.

"Сейчас мы должны думать о том, как строить многофункциональный стадион. Стране он действительно необходим. Это и тот же бизнес, и контакты, и туризм... Для этого нужна политическая воля", – добавил собеседник.

Пара: в Молдове есть спортсмены, которыми может гордиться вся страна>>>
Журавский прокомментировал и ситуацию вокруг комплекса "Кишинэу – арена", сдача которого в эксплуатацию затягивается.
"Тут юридические инстанции должны выяснить (почему сдача объекта затягивается - ред.), но его должны сдать в эксплуатацию. Стадион должен работать. Если "Арена" еще 5-10 лет будет так просто стоять, то останется ее только разрушить бульдозером", – добавил Журавский.
Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.
Республиканский стадион Кишинева: утерянная жемчужина молдавской столицы>>>
В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали.
Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.
В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.
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