https://ru.sputnik.md/20210818/zhdet-chisinau-arena-sudba-respublikanskii-stadion-44026803.html

Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона

Ждет ли "Кишинэу-Арену" судьба Республиканского стадиона

Видео что будет дальше с Республиканским стадионом в Кишиневе говорит Николай Журавский

2021-08-18T21:10+0300

2021-08-18T21:10+0300

2021-08-18T21:10+0300

радио

николай журавский

молдова

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Судьба Республиканского стадиона Кишинева – это боль всех молдавских спортсменов, заявил в интервью Sputnik глава Национального олимпийского комитета Николай Журавский.Он рассказал, что несколько лет назад Молдову посетил с визитом президент Европейской федерации по легкой атлетике. Тогда еврочиновник решил посмотреть на условия, в которых тренируются молдавские спортсмены. Скандальное решение КС Молдовы: что ждет Республиканский стадион>>>По словам главы НОК, он был изначально против идеи демонтажа Республиканского стадиона. Однако, как добавил глава Национального олимпийского комитета, пришли к тому, к чему пришли.Пара: в Молдове есть спортсмены, которыми может гордиться вся страна>>>Журавский прокомментировал и ситуацию вокруг комплекса "Кишинэу – арена", сдача которого в эксплуатацию затягивается.Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.Республиканский стадион Кишинева: утерянная жемчужина молдавской столицы>>>В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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николай журавский, молдова, видео