https://ru.sputnik.md/20210819/anta-novyy-direktor-44035397.html

В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал

В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал

В Национальном агентстве автотранспорта новый директор

2021-08-19T11:03+0300

2021-08-19T11:03+0300

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экономика

в молдове

молдова

национальное агентство автомобильного транспорта

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) - новый директор, им стал Андрей Сынжеряну. Нового руководителя сотрудникам агентства представил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Вице-премьер поприветствовал нового директора и пожелал ему успехов, отметив, что Сынжеряну получит всецелую поддержку министерства для улучшения работы данной структуры, которая отстает по вопросу борьбы с коррупцией. В своей приветственной речи Сынжеряну рассказал, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются транспортные операторы и в целом сотрудники ANTA. Поэтому, как отметил Сынжеряну, в ближайшее время будет предпринят ряд действий для улучшения ситуации. Андрей Сынжеряну имеет большой опыт в сертификации, поверке и техническом осмотре транспортных средств. Он был техническим консультантом, в частности, в Агентстве США по международному развитию (USAID). В 2009-2013 годах был заместителем начальника, а также главой участка калибровки и поверки тахографов и ограничителей скорости.

https://ru.sputnik.md/20210817/naznachili-novogo-glavu-agentstva-gosuslug-43978387.html

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в молдове, молдова, национальное агентство автомобильного транспорта