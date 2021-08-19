https://ru.sputnik.md/20210819/anta-novyy-direktor-44035397.html
В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал
В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал
В Национальном агентстве автотранспорта новый директор
2021-08-19T11:03+0300
2021-08-19T11:03+0300
2021-08-19T11:07+0300
экономика
в молдове
молдова
национальное агентство автомобильного транспорта
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) - новый директор, им стал Андрей Сынжеряну. Нового руководителя сотрудникам агентства представил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Вице-премьер поприветствовал нового директора и пожелал ему успехов, отметив, что Сынжеряну получит всецелую поддержку министерства для улучшения работы данной структуры, которая отстает по вопросу борьбы с коррупцией. В своей приветственной речи Сынжеряну рассказал, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются транспортные операторы и в целом сотрудники ANTA. Поэтому, как отметил Сынжеряну, в ближайшее время будет предпринят ряд действий для улучшения ситуации. Андрей Сынжеряну имеет большой опыт в сертификации, поверке и техническом осмотре транспортных средств. Он был техническим консультантом, в частности, в Агентстве США по международному развитию (USAID). В 2009-2013 годах был заместителем начальника, а также главой участка калибровки и поверки тахографов и ограничителей скорости.
https://ru.sputnik.md/20210817/naznachili-novogo-glavu-agentstva-gosuslug-43978387.html
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в молдове, молдова, национальное агентство автомобильного транспорта
В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал
11:03 19.08.2021 (обновлено: 11:07 19.08.2021)
В еще одном агентстве в Молдове сменили руководителя.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) - новый директор, им стал Андрей Сынжеряну. Нового руководителя сотрудникам агентства представил вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Вице-премьер поприветствовал нового директора и пожелал ему успехов, отметив, что Сынжеряну получит всецелую поддержку министерства для улучшения работы данной структуры, которая отстает по вопросу борьбы с коррупцией.
В своей приветственной речи Сынжеряну рассказал, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются транспортные операторы и в целом сотрудники ANTA.
Поэтому, как отметил Сынжеряну, в ближайшее время будет предпринят ряд действий для улучшения ситуации.
Андрей Сынжеряну имеет большой опыт в сертификации, поверке и техническом осмотре транспортных средств. Он был техническим консультантом, в частности, в Агентстве США по международному развитию (USAID).
В 2009-2013 годах был заместителем начальника, а также главой участка калибровки и поверки тахографов и ограничителей скорости.