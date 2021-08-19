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Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"
Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"
Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации
2021-08-19T15:18+0300
2021-08-19T15:18+0300
политика
мидеи
посольство молдовы в россии
аурелиу чокой
в молдове
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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации."Первый раз об этом слышу", — заявил Аурелиу Чокой корреспонденту Sputnik Молдова.Ранее источник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции заявил, что в правительстве планируют назначить Чокоя на должность главы дипмиссии в России.Он же сообщил, что ранее рассматривался вариант о его назначении послом Молдовы в Германию.
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мидеи, посольство молдовы в россии, аурелиу чокой, в молдове, россия

Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"

15:18 19.08.2021
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© Photo : Guvernul Republicii MoldovaAureliu Ciocoi s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov
Aureliu Ciocoi s-a întâlnit cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnețov - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Бывший и. о. премьера заявил, что ему ничего не известно о планах по его назначению на пост главы дипмиссии в России.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации.
"Первый раз об этом слышу", — заявил Аурелиу Чокой корреспонденту Sputnik Молдова.
Ранее источник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции заявил, что в правительстве планируют назначить Чокоя на должность главы дипмиссии в России.
Владимир Головатюк - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Общество
Владимира Головатюка снимают с поста посла Молдовы в России
9 августа, 15:47
544
Он же сообщил, что ранее рассматривался вариант о его назначении послом Молдовы в Германию.
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