https://ru.sputnik.md/20210819/aureliu-chokoy-naznachenie-posol-rossia-44046576.html
Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"
Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"
Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации
2021-08-19T15:18+0300
2021-08-19T15:18+0300
2021-08-19T15:18+0300
политика
мидеи
посольство молдовы в россии
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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации."Первый раз об этом слышу", — заявил Аурелиу Чокой корреспонденту Sputnik Молдова.Ранее источник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции заявил, что в правительстве планируют назначить Чокоя на должность главы дипмиссии в России.Он же сообщил, что ранее рассматривался вариант о его назначении послом Молдовы в Германию.
https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html
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мидеи, посольство молдовы в россии, аурелиу чокой, в молдове, россия
Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"
Бывший и. о. премьера заявил, что ему ничего не известно о планах по его назначению на пост главы дипмиссии в России.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации.
"Первый раз об этом слышу", — заявил Аурелиу Чокой корреспонденту Sputnik Молдова
.
Ранее источник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции заявил, что в правительстве планируют назначить Чокоя на должность главы дипмиссии в России.
Он же сообщил, что ранее рассматривался вариант о его назначении послом Молдовы в Германию.