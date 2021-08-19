https://ru.sputnik.md/20210819/aureliu-chokoy-naznachenie-posol-rossia-44046576.html

Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"

Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"

Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации

2021-08-19T15:18+0300

2021-08-19T15:18+0300

2021-08-19T15:18+0300

политика

мидеи

посольство молдовы в россии

аурелиу чокой

в молдове

россия

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Экс-глава МИДЕИ, бывший и. о. премьера Аурелиу Чокой опроверг слухи о том, что он готовится занять пост посла Республики Молдова в Российской Федерации."Первый раз об этом слышу", — заявил Аурелиу Чокой корреспонденту Sputnik Молдова.Ранее источник в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции заявил, что в правительстве планируют назначить Чокоя на должность главы дипмиссии в России.Он же сообщил, что ранее рассматривался вариант о его назначении послом Молдовы в Германию.

https://ru.sputnik.md/20210809/vladimira-golovatyuka-snimayut-s-posta-posla-moldovy-v-rossii-43739392.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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