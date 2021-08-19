https://ru.sputnik.md/20210819/covid-19-vaktsin-lekarstvo-44034187.html
Почему от COVID-19 есть вакцина, но нет лекарства
Почему от COVID-19 есть вакцина, но нет лекарства
Врач объяснил, почему от COVID-19 есть вакцина, но нет лекарства
2021-08-19T15:50+0300
2021-08-19T15:50+0300
2021-08-19T15:50+0300
коронавирус
вакцина
вакцинация
лекарство
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Создание лекарства от коронавируса занимает намного больше времени, чем создание вакцины. Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения COVID-19, так как все предполагали, что коронавирус - сезонная инфекция. Об этом заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", - сказал Горелов, отвечая на вопрос, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.Он отметил, что разработка препаратов не только занимает более длительное время, чем создание вакцин, но и требует огромных средств. По словам Горелова, есть примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов – корь и бешенство.
https://ru.sputnik.md/20210818/toropitsya-ne-nuzhno-voz-vyskazalas-o-primenenii-tretey-dozy-vaktsin-ot-covid-44020415.html
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вакцина, вакцинация, лекарство
Почему от COVID-19 есть вакцина, но нет лекарства
В мировой практике известны несколько заболеваний, для которых не существует лекарств, но есть прививка.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik.
Создание лекарства от коронавируса занимает намного больше времени, чем создание вакцины. Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения COVID-19, так как все предполагали, что коронавирус - сезонная инфекция. Об этом заявил РИА Новости
заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся", - сказал Горелов, отвечая на вопрос, почему вакцины против COVID-19 созданы, а эффективного лекарства пока нет.
Он отметил, что разработка препаратов не только занимает более длительное время, чем создание вакцин, но и требует огромных средств. По словам Горелова, есть примеры и других инфекций, против которых имеются вакцины, но нет препаратов – корь и бешенство.