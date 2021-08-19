https://ru.sputnik.md/20210819/delo-protiv-liderov-evromaydana-vozobnovleno-ukrainskim-sudom-44068587.html

Дело против лидеров Евромайдана возобновлено украинским судом

Дело против лидеров Евромайдана возобновлено украинским судом

Дело против лидеров Евромайдана возобновлено

2021-08-19T23:25+0300

2021-08-19T23:25+0300

2021-08-19T23:25+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Печерский районный суд Киева отменил решение офиса генпрокурора о закрытии дела в отношении лидеров "евромайдана" об организации ряда тяжких преступлений, в том числе "массовых убийств" в ходе акций протеста в 2014 году, сообщает пресс-служба адвокатского объединения AVER LEX, представляющего интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, передает РИА Новости.По данным адвокатов, дело было закрыто 2 ноября 2020 года на основании "формальных отписок". Среди фигурирующих в деле лидеров "евромайдана" - экс-премьер Арсений Яценюк, исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов, экс-глава Верховной рады Андрей Парубий, бывший глава СБ Украины Валентин Наливайченко, экс-депутат парламента Сергей Пашинский, мэр Киева Виталий Кличко, лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок, бывший генпрокурор Юрий Луценко и экс-глава минобороны Степан Полторак.Также, по данным защиты Януковича, был закрыт эпизод, касающийся возможного умышленного сокрытия преступлений во время проведения расследования и судебного рассмотрения дела Януковича о госизмене судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами."Нынешняя власть обязана обратить внимание на бездействие ОГП (офиса генпрокурора – ред.) и ГБР (госбюро расследований – ред.) в расследовании событий на Майдане, сделать все необходимое для объективного рассмотрения дела о сдаче Крыма. Напомним, ранее с трибуны парламента об этом заявлял президент Владимир Зеленский. "Те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность…", - цитирует пресс-служба адвоката Януковича Виталия Сердюка.В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, приговор вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию.

https://ru.sputnik.md/20210813/merkel-posetit-rossiyu-a-zatem-ukrainu-43876163.html

https://ru.sputnik.md/20210817/obraschenie-yanukovich-ukraintsi-43968593.html

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