https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html

Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка

Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка

На Украине 24 августа будут праздновать 30-ю годовщину независимости. А за день до этого, 23 августа, в Киеве пройдет саммит "Крымской платформы", где будет... 19.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-19T14:54+0300

2021-08-19T14:54+0300

2021-08-19T14:54+0300

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Есть ли от этого саммита политическая польза и почему на встречу не пригласили Россию – в интервью Sputnik рассказал политолог и публицист Дмитрий Выдрин, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва.Бессодержательный саммит"Крымская платформа" – это набор красивых слов и деклараций, считает собеседник Sputnik."Во времена моей молодости были очень популярны туфли на платформе - красивые, но неудобные. Лидер Украины Владимир Зеленский в первую очередь сделал ставку на красоту мероприятия. Содержания в этом саммите нет", - говорит Дмитрий Выдрин.По словам эксперта, существуют три типа саммитов: встречи, которые обогащают участников знаниями, технологиями; встречи, где проблема, как горячая картошка, перебрасывается от одного участника к другому. И есть встречи, которые создают иллюзии решения проблемы, а потом заканчиваются перебрасыванием картошки. "Крымская платформа", по мнению политолога, относится к двум последним типам."В этом саммите нет участников, которые готовы поделиться материальными или духовными, моральными ресурсами. Никто делиться не будет, но перебрасывать проблему друг другу будут. Так что саммит - это красивая пустышка. Если нет содержания, значит, форма пуста", - говорит Выдрин.Шабаш или карнавалГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что 44 страны и международные организации решили присоединиться к Киеву в качестве основателей "Крымской платформы". Однако России нет в списке приглашенных государств.По мнению Дмитрия Выдрина, в случае участия РФ пришлось бы менять формат встречи.Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти". Собеседник Sputnik также сравнивает саммит с карнавалом."Есть у философа Михаила Бахтина знаменитая теория карнавальной культуры, где все радуются, водят хороводы, где всегда Балда побивает городового", - описывает он.Ставка на ненавистьПопытки построить другой формат российско-украинских отношений сводятся к дихотомии, считает Выдрин."Россия как колоссальная геополитическая масса притягивает другие массы, родственные ей по истории, лингвистике, генотипу. Но есть страны, которые из-за угрозы вот такого колоссального притяжения пытаются найти противодействие этому притяжению. И пока они не нашли ничего лучшего, как впрыскивать между странами ненависть. Чем больше ненависти, тем, на их взгляд, меньше шансов, что вот эта громадная масса - социальная, культурная, пространственная, ресурсная - втянет их в себя. Поэтому ничего не остается, как делать ставку на ненависть. Ненависти будет в избытке. Другого инструмента у них нет", - рассуждает политолог.Эксперт считает, что Украина не будет решать сложившиеся проблемы военным путем."Для многих стран сегодня ненависть стала последним спасательным кругом в попытках, как они называют, сохранить независимость, а на самом деле, пытаясь сохранить свою вотчину, где можно распоряжаться, командовать и подворовывать", - говорит политолог.Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik на русском.

https://ru.sputnik.md/20210819/defolt-kiev-antirossiyskaya-politika-44043758.html

https://ru.sputnik.md/20210819/politolog-natsionalizm-avangard-ukrainskoy-politiki-44032525.html

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