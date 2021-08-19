https://ru.sputnik.md/20210819/effektivnost-pfizer-snizhenie-44039870.html
Исследователи: эффективность вакцины Pfizer снижается
Исследователи: эффективность вакцины Pfizer снижается
Исследователи: эффективность вакцины Pfizer снижается
2021-08-19T14:07+0300
2021-08-19T14:07+0300
2021-08-19T14:07+0300
коронавирус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Исследователи из Британии пришли к выводу, что тем, кто привился вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, скорее всего понадобится бустерная доза из-за того, что эффективность этой вакцины со временем снижается.Ученые сравнили Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca, передает РИА Новости. Изначально было известно, что Pfizer/BioNTech обеспечивает лучшую защиту, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Однако спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%, соответственно.В рамках исследования ученые изучили 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года.
https://ru.sputnik.md/20210711/Pfizer-i-BioNTech-gotovyatsya-predstavit-busternuyu-dozu-vaktsiny-ot-COVID-19-35449798.html
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вакцинация
Исследователи: эффективность вакцины Pfizer снижается
Ученые из Великобритании провели масштабное исследование, сравнив две вакцины.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Исследователи из Британии пришли к выводу, что тем, кто привился вакциной от коронавируса Pfizer/BioNTech, скорее всего понадобится бустерная доза из-за того, что эффективность этой вакцины со временем снижается.
Ученые сравнили Pfizer/BioNTech и Oxford/AstraZeneca, передает РИА Новости
. Изначально было известно, что Pfizer/BioNTech обеспечивает лучшую защиту, эффективность препарата после второго укола достигает 85%. В то же время вакцина Oxford/AstraZeneca обеспечивает защиту лишь на 68%. Однако спустя три месяца после вакцинации двумя дозами прививки эффективность Pfizer/BioNTech падает до 75%, эффективность Oxford/AstraZeneca спустя аналогичный период времени опускается до 61%, соответственно.
В рамках исследования ученые изучили 2,5 миллиона тестовых мазков в период с декабря 2020 года по август этого года.