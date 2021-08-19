https://ru.sputnik.md/20210819/esche-odnu-ulitsu-perekroyut-kishinev-44043534.html
Важно водителям: еще одну улицу в Кишиневе перекроют на месяц
Важно водителям: еще одну улицу в Кишиневе перекроют на месяц
Какие улицы в Кишиневе перекрыли
2021-08-19T14:42+0300
2021-08-19T14:42+0300
2021-08-19T14:42+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
молдова
ремонт дорог
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Начиная с 19 августа и по 18 сентября в Кишиневе будет приостановлено движение по улицам Тудор Стришка и Петру Унгуряну, об этом сообщили в примэрии Кишинева. Речь идет об участках улицы Стришка на протяжении двух кварталов, начиная от улицы Петру Унгуряну. Как отметили в примэрии, во время выполнения ремонтных работ движение микроавтобуса №103 будет перенаправлено: В одну сторону: Тудор Стришка – Петру Унгуряну – Гренобля – Ион Касьян-Суручану – конечная остановка. Обратно: от конечной остановки на улице Ион Касьян-Суручану – Гренобля – Петру Унгуряну – Тудор Стришка и далее по установленному маршруту. Водителям рекомендуется объезжать перекрытый участок дороги.
https://ru.sputnik.md/20210727/basarabyaska-perekryli-most-ukraina-43308066.html
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Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог
Важно водителям: еще одну улицу в Кишиневе перекроют на месяц
Еще один участок дороги в Кишиневе станет недоступен.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Начиная с 19 августа и по 18 сентября в Кишиневе будет приостановлено движение по улицам Тудор Стришка и Петру Унгуряну, об этом сообщили в примэрии Кишинева.
Речь идет об участках улицы Стришка на протяжении двух кварталов, начиная от улицы Петру Унгуряну.
Как отметили в примэрии, во время выполнения ремонтных работ движение микроавтобуса №103 будет перенаправлено:
В одну сторону: Тудор Стришка – Петру Унгуряну – Гренобля – Ион Касьян-Суручану – конечная остановка.
Обратно: от конечной остановки на улице Ион Касьян-Суручану – Гренобля – Петру Унгуряну – Тудор Стришка и далее по установленному маршруту.
Водителям рекомендуется объезжать перекрытый участок дороги.