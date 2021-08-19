https://ru.sputnik.md/20210819/esche-odnu-ulitsu-perekroyut-kishinev-44043534.html

Важно водителям: еще одну улицу в Кишиневе перекроют на месяц

Важно водителям: еще одну улицу в Кишиневе перекроют на месяц

Какие улицы в Кишиневе перекрыли

2021-08-19T14:42+0300

2021-08-19T14:42+0300

2021-08-19T14:42+0300

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кишинев

молдова

ремонт дорог

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Начиная с 19 августа и по 18 сентября в Кишиневе будет приостановлено движение по улицам Тудор Стришка и Петру Унгуряну, об этом сообщили в примэрии Кишинева. Речь идет об участках улицы Стришка на протяжении двух кварталов, начиная от улицы Петру Унгуряну. Как отметили в примэрии, во время выполнения ремонтных работ движение микроавтобуса №103 будет перенаправлено: В одну сторону: Тудор Стришка – Петру Унгуряну – Гренобля – Ион Касьян-Суручану – конечная остановка. Обратно: от конечной остановки на улице Ион Касьян-Суручану – Гренобля – Петру Унгуряну – Тудор Стришка и далее по установленному маршруту. Водителям рекомендуется объезжать перекрытый участок дороги.

https://ru.sputnik.md/20210727/basarabyaska-perekryli-most-ukraina-43308066.html

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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог