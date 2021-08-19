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Форум "Армия-2021": делегации 97 стран и контракты РФ на 7 миллиардов долларов
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© Sputnik / Константин Морозов / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция динамического показа военной техники на полигоне "Алабино"
© Sputnik / Константин Морозов/
Международный военно-технический форум "Армия-2021" обещает стать новым высокотехнологичным триумфом оборонной промышленности России и ее стратегических союзников.
Выставка вызывает огромный интерес у специалистов во всем мире – участвуют делегации из 97 стран, и вероятно продолжение в виде поставок новейших вооружений. Так, в финальной готовности находятся 45 российских контрактов на сумму около 7 миллиардов долларов.
В подмосковном выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка", на полигоне "Алабино" 22 августа открывается VII Международный военно-технический форум "Армия-2021". Дни "закрытой" работы специалистов – 22 – 25 августа. Для всех желающих предусмотрено свободное посещение стендов, площадок и полигонов 26 – 28 августа.
Руководители военных ведомств возглавят 34 из 97 иностранных делегаций. Для сравнения: в работе "Армии – 2020" участвовали представители 92 иностранных государств, в том числе 18 официальных военных делегаций высокого уровня.
Свою продукцию военного и двойного назначения покажут около 1500 предприятий из 13 стран – всего более 20 тысяч образцов.
Мероприятия в формате "Армии-2021" состоятся также на 26 площадках в 14 регионах России и на российских военных базах в Абхазии, Армении, Южной Осетии, где будет задействовано более 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.
Ключевые темы форума – боевая авиация, ВМФ, роботизированная Армия (искусственный интеллект), военная медицина, военное строительство. Обширная демонстрационная программа на сухопутном, водном и авиационном полигонах позволит участникам форума подтвердить заявленные характеристики (боевые возможности) своих изделий в действии, любителям военной техники – получить удовольствие, а потенциальным заказчикам вооружений – по достоинству оценить новинки.
8 декабря 2020, 20:53
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Форум считается уникальной площадкой для демонстрации высших научно-технических достижений – современных и перспективных образцов интеллектуального оружия и боевой техники. И открывает новые возможности международной интеграции в сфере военно-технического сотрудничества.
Страны ОДКБ
Стратегические союзники России – Беларусь и Казахстан – на форуме "Армия – 2021" традиционно активны, и разворачивают в Подмосковье десятки стендов с высокотехнологичными образцами продукции военного и двойного назначения.
Могущество оборонно-промышленного комплекса Республики Беларусь демонстрируют:
-Минский завод колесных тягачей, известный во всем мире платформами для мобильных комплексов ПВО и РВСН;
Агат –электромеханический завод" – производитель радиорелейных станций, мобильных узлов связи, автоматизированных командных пунктов, антитеррористических специальных средств;
КБ "Дисплей" со своими "неубиваемыми" видеомониторами на ЖК-панелях и переносными ЭВМ для эксплуатации жестких условиях внешней среды;
холдинг "Геоинформационные системы управления" поражает совершенством стационарных и подвижных автоматизированных систем управления для Сухопутных войск, ВВС и ПВО, программных и технических средств АСУ, систем моделирования боевых действий, беспилотных авиационных комплексов;
достойно выглядит и АГАТ-СИСТЕМ, предприятие по производству программируемых, многоцелевых цифровых средств военной связи;
558-му авиационному заводу по ремонту и модернизации самолетов Су-30, Су-27, Су-25, Су-22, МиГ-29, вертолетов Ми-24, Ми-8 нет равных в Восточной Европе;
140-й завод по ремонту и модернизации танков способен на чудеса;
предприятие ATE–Engineering известно производством автоматизированных средств диагностики ЗРК, РЛС, автоматизированных систем управления (АСУ) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
22 апреля, 19:20
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Возможности ОПК Казахстана раскрывают:
компания "Казахстан инжиниринг", которая объединяет крупнейшие машиностроительные предприятия, производящие продукцию двойного назначения, включая пограничные корабли и катера;
811-й завод по производству БПЛА и ремонту автомобильной и гусеничной техники ВС;
ведущий в Центральной Азии авиаремонтный завод № 405,
"Тыныс" – производство узлов и агрегатов для авиационной техники и средств авиационной автоматики военных самолетов и вертолетов российской разработки;
завод имени Кирова, который выпускает более 100 наименований высокотехнологичной радиоэлектронной продукции, в том числе "военных компьютеров", программно-аппаратных комплексов "Стрелок" и системы контроля и управления доступом;
высокотехнологичное предприятие Steel Manufacturing по производству стрелковых боеприпасов международных стандартов – до 30 млн патронов калибра 9мм Luger, 9мм Makarov в год;
предприятие "Казахстан ASELSAN Инжиниринг" по выпуску современной электронно-оптической продукции и средств связи.
Список белорусских и казахстанских предприятий ОПК неполный, участников форума "Армия – 2021" из этих союзных республик – гораздо больше.
Тенденции и особенности
Основной акцент форума "Армия – 2021" – роботизированные комплексы вооружения для применения в воздухе, на суше и на море. Это общемировая тенденция, в обозримом будущем человек уйдет с переднего края боевых действий.
Становятся все более актуальными и новые арктические разработки – на выставке сформирована специализированная экспозиция с техникой для Заполярья: снегоболотоход "ТРЭКОЛ ВЕГА" (на шинах сверхнизкого давления), адаптированные для тундры зенитные ракетные комплексы "Тор-А" и "Панцирь-СА", армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 (с отапливаемой кабиной). Образцы новейших и перспективных вооружений и военной техники размещены на площадках и в павильонах центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка – общей площадью свыше 320 тысяч квадратных метров.
21 февраля, 16:50
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Любителям "безусловных монстров" на площадках форума впервые покажут три боевые машины на платформе "Армата" – танк Т-14, боевую машину пехоты Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16 (испытания образцов этой техники активно идут на полигоне в Кубинке). Специалистов и знатоков бронетехники также привлечет новейшая боевая машина десанта БМД-4М с цифровой системой управления огнем модуля "Бахча-У" и управляемыми ракетами "Аркан" – для уничтожения бронированных целей противника с закрытых позиций. Не менее интересен многоцелевой десантный бронетранспортер "Ракушка", способный ходить по любому бездорожью с двумя членами экипажа и 13 десантниками на борту.
В Подмосковье можно увидеть сразу несколько лучших в мире боевых, многоцелевых и военно-транспортных вертолетов – Ми-35М и Ми-35П "Феникс", экспортную версию ударного Ми-28НЭ, тяжелый Ми-26Т2В (новая машина значительно повысит мобильность подразделений). Боевую технику специалисты могут посмотреть, проверить в действии, и даже приобрести.
15 июня 2019, 09:26
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 августа заявил о намерении подписать на форуме 45 государственных контрактов на 500 миллиардов рублей. Речь идет о поставке российским войскам робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М. Кроме того, будут подписаны контракты на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, закупку высокоточного оружия.
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