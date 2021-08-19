https://ru.sputnik.md/20210819/forum-armiya-2021-delegatsii-97-stran-i-kontrakty-rf-na-7-milliardov-dollarov-44068851.html

Форум "Армия-2021": делегации 97 стран и контракты РФ на 7 миллиардов долларов

Форум "Армия-2021": делегации 97 стран и контракты РФ на 7 миллиардов долларов

Что предусматривает форум "Армия-2021"

2021-08-19T22:00+0300

2021-08-19T22:00+0300

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Выставка вызывает огромный интерес у специалистов во всем мире – участвуют делегации из 97 стран, и вероятно продолжение в виде поставок новейших вооружений. Так, в финальной готовности находятся 45 российских контрактов на сумму около 7 миллиардов долларов.В подмосковном выставочном центре "Патриот", на аэродроме "Кубинка", на полигоне "Алабино" 22 августа открывается VII Международный военно-технический форум "Армия-2021". Дни "закрытой" работы специалистов – 22 – 25 августа. Для всех желающих предусмотрено свободное посещение стендов, площадок и полигонов 26 – 28 августа.Руководители военных ведомств возглавят 34 из 97 иностранных делегаций. Для сравнения: в работе "Армии – 2020" участвовали представители 92 иностранных государств, в том числе 18 официальных военных делегаций высокого уровня.Свою продукцию военного и двойного назначения покажут около 1500 предприятий из 13 стран – всего более 20 тысяч образцов.Мероприятия в формате "Армии-2021" состоятся также на 26 площадках в 14 регионах России и на российских военных базах в Абхазии, Армении, Южной Осетии, где будет задействовано более 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.Ключевые темы форума – боевая авиация, ВМФ, роботизированная Армия (искусственный интеллект), военная медицина, военное строительство. Обширная демонстрационная программа на сухопутном, водном и авиационном полигонах позволит участникам форума подтвердить заявленные характеристики (боевые возможности) своих изделий в действии, любителям военной техники – получить удовольствие, а потенциальным заказчикам вооружений – по достоинству оценить новинки.Форум считается уникальной площадкой для демонстрации высших научно-технических достижений – современных и перспективных образцов интеллектуального оружия и боевой техники. И открывает новые возможности международной интеграции в сфере военно-технического сотрудничества.Страны ОДКБСтратегические союзники России – Беларусь и Казахстан – на форуме "Армия – 2021" традиционно активны, и разворачивают в Подмосковье десятки стендов с высокотехнологичными образцами продукции военного и двойного назначения.Могущество оборонно-промышленного комплекса Республики Беларусь демонстрируют:Возможности ОПК Казахстана раскрывают:Список белорусских и казахстанских предприятий ОПК неполный, участников форума "Армия – 2021" из этих союзных республик – гораздо больше.Тенденции и особенностиОсновной акцент форума "Армия – 2021" – роботизированные комплексы вооружения для применения в воздухе, на суше и на море. Это общемировая тенденция, в обозримом будущем человек уйдет с переднего края боевых действий.Становятся все более актуальными и новые арктические разработки – на выставке сформирована специализированная экспозиция с техникой для Заполярья: снегоболотоход "ТРЭКОЛ ВЕГА" (на шинах сверхнизкого давления), адаптированные для тундры зенитные ракетные комплексы "Тор-А" и "Панцирь-СА", армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 (с отапливаемой кабиной). Образцы новейших и перспективных вооружений и военной техники размещены на площадках и в павильонах центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка – общей площадью свыше 320 тысяч квадратных метров.Любителям "безусловных монстров" на площадках форума впервые покажут три боевые машины на платформе "Армата" – танк Т-14, боевую машину пехоты Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16 (испытания образцов этой техники активно идут на полигоне в Кубинке). Специалистов и знатоков бронетехники также привлечет новейшая боевая машина десанта БМД-4М с цифровой системой управления огнем модуля "Бахча-У" и управляемыми ракетами "Аркан" – для уничтожения бронированных целей противника с закрытых позиций. Не менее интересен многоцелевой десантный бронетранспортер "Ракушка", способный ходить по любому бездорожью с двумя членами экипажа и 13 десантниками на борту.В Подмосковье можно увидеть сразу несколько лучших в мире боевых, многоцелевых и военно-транспортных вертолетов – Ми-35М и Ми-35П "Феникс", экспортную версию ударного Ми-28НЭ, тяжелый Ми-26Т2В (новая машина значительно повысит мобильность подразделений). Боевую технику специалисты могут посмотреть, проверить в действии, и даже приобрести.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 августа заявил о намерении подписать на форуме 45 государственных контрактов на 500 миллиардов рублей. Речь идет о поставке российским войскам робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т-90М. Кроме того, будут подписаны контракты на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, закупку высокоточного оружия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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