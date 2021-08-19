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Годовщину провозглашения Гагаузской республики отмечают в автономии
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© Sputnik / Maxim Topal 31-й годовщина со дня провозглашения Гагаузской Республики
© Sputnik / Maxim Topal
Непризнанный международным сообществом регион впоследствии мирным путем вошел в состав Республики Молдова, получив статус автономии.
КОМРАТ, 19 авг - Sputnik, Максим Топал. Возложение цветов на могилу единственного президента Гагаузской республики Степана Топал состоялось в Комрате. Почтить память лидера гагаузского национального возрождения пришли соратники экс-президента Топала, руководство автономии.
© Sputnik / Maxim Topal 31-й годовщина со дня провозглашения Гагаузской Республики
31-й годовщина со дня провозглашения Гагаузской Республики
© Sputnik / Maxim Topal
Участник становления Гагаузии Михаил Кендигелян рассказал, что первые встречи активистов проходили в дискуссионном клубе "Гагауз Халкы".
"Дискуссионный клуб стал общественно-политической организацией, которая начала требовать автономии в составе Молдовы, обосновывая это и политически, и экономически. Но тогдашним властям Молдовы - "Народному фронту" в парламенте - автономия была не нужна, саму идею старались в корне задавить. Националистические заявления "Народного фронта", отказ от собственного государства и желание идти в Румынию стало последней каплей. Мы стали требовать независимости", - сказал Михаил Кендигелян.
День провозглашения Гагаузской Республики
Впоследствии он стал председателем Верховного совета Гагаузской республики.
Действующая глава Гагаузии Ирина Влах подчеркнула, что современная Гагаузия – это "результат идей и характера, принципов и ценностей основателей Гагаузской Республики", и в дальнейшем автономия будет "моделью мирного сосуществования разных народов в составе одной страны".
Наш долг сегодня – хранить принципы и ценности, заложенные три десятилетия тому назад в основание нашей автономии. Нам необходимо объединиться, чтобы создать внутри автономии атмосферу оптимизма и уверенности в завтрашнем дне – только так мы убедим наших детей связать свое будущее с Гагаузией.
19 августа 1990 года была провозглашена Гагаузская республика в составе СССР. Первым (и единственным) президентом был практически единогласно избран Степан Топал. Главой Верховного совета Гагаузской республики стал Михаил Кендигелян. Именно они в дальнейшем и вели переговоры с официальным Кишиневом по урегулированию обстановки на юге страны.
В итоге Гагаузская республика просуществовала четыре года – до 23 декабря 1994 года, когда благодаря внешним партнерам Молдовы парламент страны принял закон об особом правовом статусе Гагаузии. Тогда Гагаузия мирным путем вошла в состав Молдовы, получив статус автономного региона.