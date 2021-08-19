https://ru.sputnik.md/20210819/ignat-kak-moldavskomu-vinogradu-vyigrat-konkurentnuyu-borbu-za-rossiyu-44007313.html

Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию

Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию

Эксперт оценил шансы производителей винограда Молдовы, напомнил о спроектированных площадях и рассказал о программе, ориентированной на российский рынок.

2021-08-19T09:00+0300

2021-08-19T09:00+0300

2021-08-19T09:00+0300

радио

экспертиза

подкасты

в молдове

виноград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44007420_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7f2d52f0b7600c98e9cb99acb963b176.jpg

Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию

Возможности у Молдовы для этого есть, поскольку ландшафт нашей страны подходит для выращивания винограда, в том числе и столовых сортов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.Географически, продолжил Игнат, места посадки винограда не меняются, то есть сохраняется сумма параметров, которые позволяют виноградникам производить хорошую продукцию. Изменилась структура собственности: бывшая колхозная собственность стала маленькими участками земли в частном владении.В заключении Игнат отметил, что Россия в последнее время также увеличивает площади винограда, в том числе и столового, делая упор на самодостаточность, поэтому конкурировать будет нелегко, но эта задача вполне решаема.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, виноград