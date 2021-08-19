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Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию
Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию
Эксперт оценил шансы производителей винограда Молдовы, напомнил о спроектированных площадях и рассказал о программе, ориентированной на российский рынок.
2021-08-19T09:00+0300
2021-08-19T09:00+0300
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Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию
Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию
Возможности у Молдовы для этого есть, поскольку ландшафт нашей страны подходит для выращивания винограда, в том числе и столовых сортов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.Географически, продолжил Игнат, места посадки винограда не меняются, то есть сохраняется сумма параметров, которые позволяют виноградникам производить хорошую продукцию. Изменилась структура собственности: бывшая колхозная собственность стала маленькими участками земли в частном владении.В заключении Игнат отметил, что Россия в последнее время также увеличивает площади винограда, в том числе и столового, делая упор на самодостаточность, поэтому конкурировать будет нелегко, но эта задача вполне решаема.
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Валентина Топоривская
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Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию

09:00 19.08.2021
53
Радио
Игнат: как молдавскому винограду выиграть конкурентную борьбу за Россию
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт оценил шансы производителей винограда Молдовы, напомнил о спроектированных площадях и рассказал о программе, ориентированной на российский рынок.
Возможности у Молдовы для этого есть, поскольку ландшафт нашей страны подходит для выращивания винограда, в том числе и столовых сортов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экономический эксперт Анатолий Игнат.

"Возможностей - уйма. Если проехать в сторону Хынчешт, то по обеим сторонам дорог можно увидеть большие площади заброшенных виноградников. Эти площади когда-то спроектировали под посадку винограда. Был сделан основательный анализ земель", - рассказал экономист.

Географически, продолжил Игнат, места посадки винограда не меняются, то есть сохраняется сумма параметров, которые позволяют виноградникам производить хорошую продукцию. Изменилась структура собственности: бывшая колхозная собственность стала маленькими участками земли в частном владении.

"Это разрешимая задача. Если открытый рынок потребует наш товар, то наши сельскохозяйственные производители отреагируют довольно быстро. Министерство сельского хозяйства Молдовы в состоянии разработать программу действий, которая за три-пять лет перенаправит значительную часть производства столового винограда на рынок России", - уверен эксперт.

В заключении Игнат отметил, что Россия в последнее время также увеличивает площади винограда, в том числе и столового, делая упор на самодостаточность, поэтому конкурировать будет нелегко, но эта задача вполне решаема.
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