https://ru.sputnik.md/20210819/informatsiyapyati-begletse-istrinskii-izolyator-44038469.html

Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора

Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора

В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре

2021-08-19T13:12+0300

2021-08-19T13:12+0300

2021-08-19T13:12+0300

россия

побег

изолятор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43840830_0:320:900:826_1920x0_80_0_0_4961a35bb5e6143e63ec9234b4f75f3d.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре. В полицию обратилась женщина, заявившая, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, передает РИА Новости."Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.Правоохранительные органы проверяют информацию.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.

https://ru.sputnik.md/20210818/rossia-zaderzhanie-beglets-44005149.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

побег, изолятор