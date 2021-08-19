Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210819/informatsiyapyati-begletse-istrinskii-izolyator-44038469.html
Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора
Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора
В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре
2021-08-19T13:12+0300
2021-08-19T13:12+0300
россия
побег
изолятор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43840830_0:320:900:826_1920x0_80_0_0_4961a35bb5e6143e63ec9234b4f75f3d.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре. В полицию обратилась женщина, заявившая, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, передает РИА Новости."Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.Правоохранительные органы проверяют информацию.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
https://ru.sputnik.md/20210818/rossia-zaderzhanie-beglets-44005149.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43840830_0:225:900:900_1920x0_80_0_0_3ea48447335fc62c9583d1167ee930cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
побег, изолятор

Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора

13:12 19.08.2021
309
© Photo : Прокуратура Московской областиИзолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра
Изолятор временного содержания ОМВД России по городскому округу Истра - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Photo : Прокуратура Московской области
Женщина заявила полиции, что видела мужчину, похожего на Александра Мавриди.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре. В полицию обратилась женщина, заявившая, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, передает РИА Новости.
"Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.
Închisoare - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
Россия
В России задержан четвертый беглец "истринской пятерки" - где он скрывался
Вчера, 11:55
653
Правоохранительные органы проверяют информацию.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:27Полыхающий юг Франции
15:26Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ
15:18Аурелиу Чокой - о назначении послом в РФ: "Первый раз слышу"
15:13Литвиненко обвинил Стояногло во лжи: генпрокурор не был на последнем заседании ВСБ
14:54Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка
14:42Важно водителям: еще одну улицу в Кишиневе перекроют на месяц
14:21Дефолт не за горами: куда привела Киев антироссийская политика
14:07Исследователи: эффективность вакцины Pfizer снижается
13:40Желающих все больше - в Кишиневе изменили график туристического троллейбуса
13:12Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора
12:44Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
12:29Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков
12:06Генеральный прокурор - о возможной отставке и отказе отчитываться в парламенте
11:56Годовщину провозглашения Гагаузской республики отмечают в автономии
11:44Генпрокурор опротестует в Конституционном суде поправки в закон "О прокуратуре"
11:22Стояногло: Генпрокуратура не станет выполнять указания в политических интересах
11:19В Нидерландах считают, что "Шериф" не должен играть в Лиге чемпионов
11:03В Нацагентстве автотранспорта новый директор: кто им стал
10:45В Афганистане освободят политзаключенных
10:26Какой урожай грецкого ореха ждать в Молдове