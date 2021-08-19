https://ru.sputnik.md/20210819/informatsiyapyati-begletse-istrinskii-izolyator-44038469.html
Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора
Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора
В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре
2021-08-19T13:12+0300
2021-08-19T13:12+0300
2021-08-19T13:12+0300
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побег
изолятор
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре. В полицию обратилась женщина, заявившая, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, передает РИА Новости."Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.Правоохранительные органы проверяют информацию.Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.
https://ru.sputnik.md/20210818/rossia-zaderzhanie-beglets-44005149.html
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побег, изолятор
Появилась информация о пятом беглеце из истринского изолятора
Женщина заявила полиции, что видела мужчину, похожего на Александра Мавриди.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik.
В правоохранительные органы России поступила информация о возможном месте нахождения пятого беглеца из изолятора в Истре. В полицию обратилась женщина, заявившая, что видела в подмосковном Подольске мужчину, похожего на сбежавшего из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди, передает РИА Новости
.
"Накануне в подольскую полицию обратилась женщина, сообщила, что видела в доме на одной из улиц Подольска мужчину, внешне похожего на разыскиваемого Александра Мавриди", - сказал собеседник агентства.
Правоохранительные органы проверяют информацию.
Шестого августа из изолятора временного содержания в Истре совершили побег из-под стражи пять человек. Среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи. Первые двое были задержаны 11 августа, третий беглец сдался полиции 12 августа. Четвертый был задержан в Новгородской области 18 августа.