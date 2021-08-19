https://ru.sputnik.md/20210819/kishinev-grafik-turisticheskii-trolleybus-44041163.html

Желающих все больше - в Кишиневе изменили график туристического троллейбуса

Желающих все больше - в Кишиневе изменили график туристического троллейбуса

График поездок туристического троллейбуса в Кишиневе

2021-08-19T13:40+0300

2021-08-19T13:40+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Кишиневе изменили график курсирования туристического троллейбуса и добавили еще одну единицу в маршрут. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан. По его словам, такое изменение потребовалось в связи с возросшим спросом на туристический троллейбус. "Напоминаю, посадка в туристический троллейбус разрешена до 22 человек, а детей до семи лет должен сопровождать один из родителей", - добавил Чебан. Туристический троллейбус курсирует только по субботам и воскресеньям и отправляется от Триумфальной арки.

https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html

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