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Желающих все больше - в Кишиневе изменили график туристического троллейбуса
Желающих все больше - в Кишиневе изменили график туристического троллейбуса
График поездок туристического троллейбуса в Кишиневе
2021-08-19T13:40+0300
2021-08-19T13:40+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Кишиневе изменили график курсирования туристического троллейбуса и добавили еще одну единицу в маршрут. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан. По его словам, такое изменение потребовалось в связи с возросшим спросом на туристический троллейбус. "Напоминаю, посадка в туристический троллейбус разрешена до 22 человек, а детей до семи лет должен сопровождать один из родителей", - добавил Чебан. Туристический троллейбус курсирует только по субботам и воскресеньям и отправляется от Триумфальной арки.
https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html
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в молдове, кишинев, молдова, троллейбусы, ион чебан

Желающих все больше - в Кишиневе изменили график туристического троллейбуса

13:40 19.08.2021
244
© Photo : Facebook / Ion Ceban Туристический троллейбус будет ездить по улицам Кишинева
Туристический троллейбус будет ездить по улицам Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице наблюдается большой спрос на поездки на туристическом троллейбусе.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Кишиневе изменили график курсирования туристического троллейбуса и добавили еще одну единицу в маршрут. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан.
По его словам, такое изменение потребовалось в связи с возросшим спросом на туристический троллейбус.
10.00 - экскурсия на румынском языке;
12.00 - экскурсия на русском языке;
14.00 - экскурсия на английском языке;
16.00 - экскурсия на румынском языке;
18.00 - экскурсия на русском языке.
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
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Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
7 августа, 07:30
322
"Напоминаю, посадка в туристический троллейбус разрешена до 22 человек, а детей до семи лет должен сопровождать один из родителей", - добавил Чебан.
Туристический троллейбус курсирует только по субботам и воскресеньям и отправляется от Триумфальной арки.
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