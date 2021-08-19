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Курс валют на пятницу - лей сдает завоеванные позиции
Курс валют на пятницу - лей сдает завоеванные позиции
Курс валют на пятницу
2021-08-19T22:50+0300
2021-08-19T22:50+0300
валюта
лей
курс
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 20 августа. Большинство валют подорожают по отношению к молдавскому лею.Единая европейская валюта поднимется в цене более чем на четыре бана и закрепится на уровне 20,6290 лея.Доллар отыграет семь банов у лея и будет стоить в среду 17,6415 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдало позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 20 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2380 лея. Стоимость украинской гривны подымется до 0,6619 лея. Румынский лей прибавит до 4,1854 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
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валюта, лей, курс

Курс валют на пятницу - лей сдает завоеванные позиции

22:50 19.08.2021
30
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 20 августа. Большинство валют подорожают по отношению к молдавскому лею.
Единая европейская валюта поднимется в цене более чем на четыре бана и закрепится на уровне 20,6290 лея.
Доллар отыграет семь банов у лея и будет стоить в среду 17,6415 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдало позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 20 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2380 лея. Стоимость украинской гривны подымется до 0,6619 лея. Румынский лей прибавит до 4,1854 в пересчете на национальную валюту.
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