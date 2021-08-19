https://ru.sputnik.md/20210819/litvinenko-obvinil-stoyanoglo-vo-lzhi-44045624.html

Литвиненко обвинил Стояногло во лжи: генпрокурор не был на последнем заседании ВСБ

Литвиненко обвинил Стояногло во лжи: генпрокурор не был на последнем заседании ВСБ

Литвиненко: Стояногло не присутствовал на последнем заседании ВСБ

2021-08-19T15:13+0300

2021-08-19T15:13+0300

2021-08-19T15:26+0300

политика

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

сержиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко прокомментировал заявления генпрокурора Александра Стояногло, который рассказал, что у него требовали открыть уголовные дела на лидеров оппозиции. По мнению Литвиненко, "Стояногло должен получать зарплату не за политику, а за то, что ловит воров". Однако, как отметил глава Минюста, генпрокурор "не особо ловил воров". Как считает Литвиненко, "Генпрокуратура стала последней надеждой воров".Напомним, ранее в четверг на брифинге генпрокурор Александр Стояногло заявил, президент Молдовы Майя Санду требовала возбудить уголовные дела против оппозиционных политиков. По словам Стояногло, глава государства озвучила такие требования на последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 10 августа. Как отметил генпрокурор, в этом списке политиков были названы имена членов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура, сержиу литвиненко