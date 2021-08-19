https://ru.sputnik.md/20210819/litvinenko-obvinil-stoyanoglo-vo-lzhi-44045624.html
Литвиненко обвинил Стояногло во лжи: генпрокурор не был на последнем заседании ВСБ
Литвиненко обвинил Стояногло во лжи: генпрокурор не был на последнем заседании ВСБ
Литвиненко: Стояногло не присутствовал на последнем заседании ВСБ
2021-08-19T15:13+0300
2021-08-19T15:13+0300
2021-08-19T15:26+0300
политика
в молдове
молдова
генеральная прокуратура
сержиу литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689298_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ee71ed8d193136de3e6bc15c82880c4e.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко прокомментировал заявления генпрокурора Александра Стояногло, который рассказал, что у него требовали открыть уголовные дела на лидеров оппозиции. По мнению Литвиненко, "Стояногло должен получать зарплату не за политику, а за то, что ловит воров". Однако, как отметил глава Минюста, генпрокурор "не особо ловил воров". Как считает Литвиненко, "Генпрокуратура стала последней надеждой воров".Напомним, ранее в четверг на брифинге генпрокурор Александр Стояногло заявил, президент Молдовы Майя Санду требовала возбудить уголовные дела против оппозиционных политиков. По словам Стояногло, глава государства озвучила такие требования на последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 10 августа. Как отметил генпрокурор, в этом списке политиков были названы имена членов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43689298_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_b51734ea5b5d27efc9a4e4940c125071.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, генеральная прокуратура, сержиу литвиненко
Литвиненко обвинил Стояногло во лжи: генпрокурор не был на последнем заседании ВСБ
15:13 19.08.2021 (обновлено: 15:26 19.08.2021)
Серджиу Литвиненко заявил, что генеральный прокурор не присутствовал на последнем заседании Высшего совета безопасности.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Министр юстиции и депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко прокомментировал заявления генпрокурора Александра Стояногло, который рассказал, что у него требовали открыть уголовные дела на лидеров оппозиции.
По мнению Литвиненко, "Стояногло должен получать зарплату не за политику, а за то, что ловит воров". Однако, как отметил глава Минюста, генпрокурор "не особо ловил воров".
Я уже не говорю о лжи. Он затмил даже Додона. Например, он сообщил, что на последнем заседании Высшего совета безопасности ему было поручено возбудить уголовные дела против руководителей Блока коммунистов и социалистов. Помимо того факта, что это наглая ложь, Стояногло даже не присутствовал на последней встрече.
Сержиу Литвиненко
Глава минюста, депутат PAS
Как считает Литвиненко, "Генпрокуратура стала последней надеждой воров".
Напомним, ранее в четверг на брифинге генпрокурор Александр Стояногло заявил, президент Молдовы Майя Санду требовала возбудить уголовные дела против оппозиционных политиков.
По словам Стояногло, глава государства озвучила такие требования на последнем заседании Высшего совета безопасности, которое состоялось 10 августа. Как отметил генпрокурор, в этом списке политиков были названы имена членов Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона, Зинаиды Гречаной и Владимира Воронина.
Были названы фамилии и сказано: "Почему до сих пор на этих людей не возбуждены уголовные дела?" Не было никаких аргументов. Только вопрос... Пусть опубликуют стенограмму заседания.
Александр Стояногло
Генпрокурор
Ранее на брифинге генпрокурор выступил с рядом обвинений в адрес президента Молдовы, заявив о нарушении принципа разделения власти в стране.