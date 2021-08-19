https://ru.sputnik.md/20210819/mid-rf-gani-neset-otvetstvennost-za-proiskhodyaschee-v-afganistane-44061030.html

МИД РФ: Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане

МИД РФ: Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане

МИД России заявил что Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане

2021-08-19T22:30+0300

2021-08-19T22:30+0300

2021-08-19T22:30+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в стране, об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ

https://ru.sputnik.md/20210818/nashelsya-stalo-izvestno-mestonakhozhdenie-beglogo-prezidenta-afganistana-44016994.html

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