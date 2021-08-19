https://ru.sputnik.md/20210819/mid-rf-gani-neset-otvetstvennost-za-proiskhodyaschee-v-afganistane-44061030.html
МИД РФ: Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане
МИД РФ: Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане
МИД России заявил что Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане
2021-08-19T22:30+0300
2021-08-19T22:30+0300
2021-08-19T22:30+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в стране, об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ
https://ru.sputnik.md/20210818/nashelsya-stalo-izvestno-mestonakhozhdenie-beglogo-prezidenta-afganistana-44016994.html
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в мире, россия, афганистан
МИД РФ: Гани несет ответственность за происходящее в Афганистане
В среду президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что находится на территории Арабских Эмиратов.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани несет ответственность за происходящее в стране, об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Покинувший страну президент Гани, который недавно был обнаружен в ОАЭ, безусловно, несет ответственность за произошедшее. На протяжении последних трех лет он располагал всеми возможностями для того, чтобы обеспечить успех межафганского мирного процесса и содействовать формированию инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны. Однако этот шанс был упущен", - цитирует Захарову РИА Новости
.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ