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МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
2021-08-19T17:00+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан."Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - отметила она.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html
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в мире

МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана

17:00 19.08.2021 (обновлено: 17:19 19.08.2021)
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© REUTERS / 2021 MAXAR TechnologiesАвтомобильная пробка и толпы людей у аэропорта Кабула
Автомобильная пробка и толпы людей у аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies
Заявления прозвучали на брифинге официального представителя МИД в четверг.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", - сообщила Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан.
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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"Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - отметила она.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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