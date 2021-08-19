https://ru.sputnik.md/20210819/mid-rossii-organizuet-chartery-dlya-vyvoza-rossiyan-iz-afganistana-44061559.html

МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана

МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана

МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана

2021-08-19T17:00+0300

2021-08-19T17:00+0300

2021-08-19T17:19+0300

россия

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан."Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - отметила она.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html

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