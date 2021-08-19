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МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
2021-08-19T17:00+0300
2021-08-19T17:00+0300
2021-08-19T17:19+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Представители движения "Талибан"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан российских граждан."Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - отметила она.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210818/golos-iz-sotssetey-prezident-afganistana-gani-obratilsya-k-natsii-44028892.html
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в мире
МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
17:00 19.08.2021 (обновлено: 17:19 19.08.2021)
Заявления прозвучали на брифинге официального представителя МИД в четверг.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik.
Представители движения "Талибан
"* дали гарантии, что не будут препятствовать отъезду российских граждан из Афганистана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
"В настоящий момент идет проработка в обычном режиме вопросов об организации нескольких чартерных рейсов, собственно, мы это делали ранее, в условиях пандемии коронавируса, задействуя местную авиакомпанию", - сообщила Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, такой возможности сейчас нет, поэтому планируется организация спецрейсов, в том числе для желающих покинуть Афганистан
российских граждан.
"Представители талибов заверили российскую сторону в отсутствии препятствий к этому и дали соответствующие гарантии безопасности", - отметила она.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул
и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России