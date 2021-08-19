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Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России
Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России
Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России
2021-08-19T17:30+0300
2021-08-19T17:30+0300
россия
в мире
драка
мигранты
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Депортированы из России 46 участников драки, произошедшей у метро "Кузьминки" в Москве, всего предполагается выслать 87 иностранцев - об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, передает РИА Новости.По его словам, ранее в отношении 87 иностранцев были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, а также приняты решения о запрете им въезда в РФ и сокращении их срока пребывания в стране. В отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, МВД сообщало о 102 задержанных. Согласно постановлению в отношении одного из его участников, драке предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", которые скандировали лозунги на национальных языках. В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
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в мире, драка, мигранты

Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России

17:30 19.08.2021
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© Sputnik / Максим БлиновЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) на Житной улице в Москве.
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) на Житной улице в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Максим Блинов
Как сообщает МВД России, 46 участников драки у станции метро "Кузьминки" в Москве депортированы.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Депортированы из России 46 участников драки, произошедшей у метро "Кузьминки" в Москве, всего предполагается выслать 87 иностранцев - об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, передает РИА Новости.
"По решению судебного органа 87 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве сроком на 90 суток... На сегодняшний день депортировано уже 46 иностранных граждан", - сказал Васенин.
По его словам, ранее в отношении 87 иностранцев были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, а также приняты решения о запрете им въезда в РФ и сокращении их срока пребывания в стране. В отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, МВД сообщало о 102 задержанных. Согласно постановлению в отношении одного из его участников, драке предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", которые скандировали лозунги на национальных языках. В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.
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