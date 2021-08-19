https://ru.sputnik.md/20210819/migranty-uchastniki-draki-u-metro-kuzminki-deportirovany-iz-rossii-44047175.html

Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России

Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России

Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России

2021-08-19T17:30+0300

2021-08-19T17:30+0300

2021-08-19T17:30+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Депортированы из России 46 участников драки, произошедшей у метро "Кузьминки" в Москве, всего предполагается выслать 87 иностранцев - об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, передает РИА Новости.По его словам, ранее в отношении 87 иностранцев были вынесены решения об административном аресте на 15 суток, а также приняты решения о запрете им въезда в РФ и сокращении их срока пребывания в стране. В отношении восьмерых иностранцев возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".Инцидент произошел поздним вечером 12 июля, МВД сообщало о 102 задержанных. Согласно постановлению в отношении одного из его участников, драке предшествовало несогласованное "массовое мероприятие граждан Средней Азии в сочетании форм митинга и шествия", которые скандировали лозунги на национальных языках. В ходе потасовки мигранты выбегали на дорогу, препятствуя проезду автомобилей и общественного транспорта, мешали пешеходам.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, драка, мигранты