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https://ru.sputnik.md/20210819/ministry-odobrili-popravki-zakon-nefteproduktakh-44065389.html
Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах
Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах
Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах
2021-08-19T18:45+0300
2021-08-19T18:45+0300
экономика
в молдове
молдова
цены на нефтепродукты
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы дали положительное заключение по законопроекту о внесении поправок в закон о нефтепродуктах. Таким образом, депутаты смогут проголосовать за этот документ в окончательном чтении. В то же время на заседании правительства вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отметил, что по законопроекту еще ожидаются консультации с гражданским обществом, "чтобы закон был изменен правильно и во благо потребителей". Напомним, 13 августа депутаты проголосовали в первом чтении за поправки в закон о рынке нефтепродуктов. Изменения направлены на регулирование ценообразования.В пятницу на заседании парламента директор Агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Евгений Карпов заявил, что НАРЭ поддерживает проект, поскольку предлагает устранить законодательную двусмысленность и все недостатки, допущенные в тексте документа, что порождает различные рискованные ситуации. Проект предлагает рассчитывать и ежедневно публиковать на сайте НАРЭ только максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа - бензин А95 и дизельное топливо.Таким образом, оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут полностью свободными. При этом предлагается в пять раз сократить обязательную вместимость хранилища, которой должен соответствовать импортер - с пяти тысяч кубометров до одной тысячи кубометров.
https://ru.sputnik.md/20210813/chto-budet-tsenami-na-benzin-deputaty-utverdili-popravki-43877599.html
https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html
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в молдове, молдова, цены на нефтепродукты

Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах

18:45 19.08.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Однако законопроект еще ждут консультации с гражданским обществом.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы дали положительное заключение по законопроекту о внесении поправок в закон о нефтепродуктах. Таким образом, депутаты смогут проголосовать за этот документ в окончательном чтении.
В то же время на заседании правительства вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отметил, что по законопроекту еще ожидаются консультации с гражданским обществом, "чтобы закон был изменен правильно и во благо потребителей".
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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Что будет с ценами на бензин: депутаты утвердили важные поправки
13 августа, 14:01
380
Напомним, 13 августа депутаты проголосовали в первом чтении за поправки в закон о рынке нефтепродуктов. Изменения направлены на регулирование ценообразования.
В пятницу на заседании парламента директор Агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Евгений Карпов заявил, что НАРЭ поддерживает проект, поскольку предлагает устранить законодательную двусмысленность и все недостатки, допущенные в тексте документа, что порождает различные рискованные ситуации.
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Почему в Молдове недостаток топлива и что будет с ценами на бензин в сентябре?
16:50
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Проект предлагает рассчитывать и ежедневно публиковать на сайте НАРЭ только максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа - бензин А95 и дизельное топливо.
Таким образом, оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут полностью свободными. При этом предлагается в пять раз сократить обязательную вместимость хранилища, которой должен соответствовать импортер - с пяти тысяч кубометров до одной тысячи кубометров.
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