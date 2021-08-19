https://ru.sputnik.md/20210819/ministry-odobrili-popravki-zakon-nefteproduktakh-44065389.html

Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах

Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах

Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах

2021-08-19T18:45+0300

2021-08-19T18:45+0300

2021-08-19T18:45+0300

экономика

в молдове

молдова

цены на нефтепродукты

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы дали положительное заключение по законопроекту о внесении поправок в закон о нефтепродуктах. Таким образом, депутаты смогут проголосовать за этот документ в окончательном чтении. В то же время на заседании правительства вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отметил, что по законопроекту еще ожидаются консультации с гражданским обществом, "чтобы закон был изменен правильно и во благо потребителей". Напомним, 13 августа депутаты проголосовали в первом чтении за поправки в закон о рынке нефтепродуктов. Изменения направлены на регулирование ценообразования.В пятницу на заседании парламента директор Агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) Евгений Карпов заявил, что НАРЭ поддерживает проект, поскольку предлагает устранить законодательную двусмысленность и все недостатки, допущенные в тексте документа, что порождает различные рискованные ситуации. Проект предлагает рассчитывать и ежедневно публиковать на сайте НАРЭ только максимальную розничную цену на основные продукты стандартного типа - бензин А95 и дизельное топливо.Таким образом, оптовый рынок топлива, а также розничные цены на сжиженный газ и все другие виды продукции, кроме базовых, станут полностью свободными. При этом предлагается в пять раз сократить обязательную вместимость хранилища, которой должен соответствовать импортер - с пяти тысяч кубометров до одной тысячи кубометров.

https://ru.sputnik.md/20210813/chto-budet-tsenami-na-benzin-deputaty-utverdili-popravki-43877599.html

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, молдова, цены на нефтепродукты