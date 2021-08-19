https://ru.sputnik.md/20210819/moldova-peregovory-germany-priznanii-voditelskikh-prav-44063812.html
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
2021-08-19T18:15+0300
2021-08-19T18:15+0300
2021-08-19T18:15+0300
общество
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правительство
молдова
германия
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили начало переговоров с правительством Германии о взаимном признании водительских прав. "Водительское удостоверение, выданное властями Молдовы и Германии, может быть взаимно признано в обеих странах. Будет одобрена теоретическая часть экзамена, а практическую часть потребуется сдать", - уточняется в проекте решения правительства. Переговоры были инициированы немецкой стороной в ответ на многочисленные просьбы граждан Молдовы о признании национальных водительских прав республики на территории Германии. В правительстве отметили, что водительские права могут быть конвертированы только для граждан Молдовы или Германии, проживающих на территории второй страны.
https://ru.sputnik.md/20210616/kozhokaru-kak-ostanovit-pokupki-voditelskikh-prav-v-moldove-i-vzeatki-35123696.html
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в молдове, правительство, молдова, германия
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
По многочисленным просьбам граждан Молдовы в Германии немецкой стороной были инициированы переговоры, начало которых одобрило молдавское правительство.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили начало переговоров с правительством Германии о взаимном признании водительских прав.
"Водительское удостоверение, выданное властями Молдовы и Германии, может быть взаимно признано в обеих странах. Будет одобрена теоретическая часть экзамена, а практическую часть потребуется сдать", - уточняется в проекте решения правительства.
Переговоры были инициированы немецкой стороной в ответ на многочисленные просьбы граждан Молдовы о признании национальных водительских прав республики на территории Германии.
В правительстве отметили, что водительские права могут быть конвертированы только для граждан Молдовы или Германии, проживающих на территории второй страны.