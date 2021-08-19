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Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
2021-08-19T18:15+0300
2021-08-19T18:15+0300
общество
в молдове
правительство
молдова
германия
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили начало переговоров с правительством Германии о взаимном признании водительских прав. "Водительское удостоверение, выданное властями Молдовы и Германии, может быть взаимно признано в обеих странах. Будет одобрена теоретическая часть экзамена, а практическую часть потребуется сдать", - уточняется в проекте решения правительства. Переговоры были инициированы немецкой стороной в ответ на многочисленные просьбы граждан Молдовы о признании национальных водительских прав республики на территории Германии. В правительстве отметили, что водительские права могут быть конвертированы только для граждан Молдовы или Германии, проживающих на территории второй страны.
https://ru.sputnik.md/20210616/kozhokaru-kak-ostanovit-pokupki-voditelskikh-prav-v-moldove-i-vzeatki-35123696.html
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в молдове, правительство, молдова, германия

Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав

18:15 19.08.2021
162
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодительские удостоверения
Водительские удостоверения - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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По многочисленным просьбам граждан Молдовы в Германии немецкой стороной были инициированы переговоры, начало которых одобрило молдавское правительство.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили начало переговоров с правительством Германии о взаимном признании водительских прав.
"Водительское удостоверение, выданное властями Молдовы и Германии, может быть взаимно признано в обеих странах. Будет одобрена теоретическая часть экзамена, а практическую часть потребуется сдать", - уточняется в проекте решения правительства.
Олег Кожокару - Sputnik Молдова, 1920, 16.06.2021
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Кожокару: как остановить практику покупки водительских прав в Молдове
16 июня, 17:00
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Переговоры были инициированы немецкой стороной в ответ на многочисленные просьбы граждан Молдовы о признании национальных водительских прав республики на территории Германии.
В правительстве отметили, что водительские права могут быть конвертированы только для граждан Молдовы или Германии, проживающих на территории второй страны.
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