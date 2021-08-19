https://ru.sputnik.md/20210819/moldova-stroitelstvo-mostov-dnestr-prut-44063001.html

Молдова начнет переговоры по строительству двух мостов через Днестр и Прут

Молдова начнет переговоры по строительству двух мостов через Днестр и Прут

Молдова начнет переговоры по строительству двух мостов через Днестр и Прут

2021-08-19T17:55+0300

2021-08-19T17:55+0300

2021-08-19T17:55+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Кабинет министров на своем заседании в четверг одобрил начало переговоров с властями Румынии и Украины о строительстве двух мостов - через Днестр и через Прут. Также ожидается реабилитация моста Джурджулешты-Галац. О важности этих проектов рассказала премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, новые мосты благоприятно повлияют на экспорт Молдовы в Украину, Россию и Белоруссию. Второй новый мост - Унгень (румынская сторона) - Унгень (молдавская сторона), по данным Гаврилицы, сократит дорогу на Яссы для всех жителей центра Молдовы, а для жителей Унген расстояние до Ясс сократится вдвое."Такие проекты способствуют экономическому росту, поскольку, помимо экономии времени и топлива, они открывают возможности для инвестиций, бизнеса и трудоустройства, а также создают ощущение того, что страна развивается, интегрируется и становится сильнее", - добавила Гаврилица. Мост через реку Днестр будет расположен между селом Косэуцы Сорокского района и городом Ямполь на Украине. Общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов евро, мост будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 года. Строительство моста через Днестр будет осуществляться за счет финансовых средств Украины.Что касается моста через Прут, он свяжет молдавский город Унгены и румынский одноименный населенный пункт. Ожидается, что и этот мост также объединит дорожные сети Молдовы с международными и будет способствовать активизации торговли.Общая стоимость работ оценивается в 40 миллионов евро. Молдавские власти выделят около семи миллионов евро, в том числе на работы на пункте пропуска.Также в комиссии обсудили соглашение между кабминами Молдовы и Румынии о реабилитации приграничного автомобильного моста через реку Прут-Джурджулешты-Галац. Срок выполнения работ - два года.Финансирование восстановительных работ обеспечит правительство Румынии. Общая сумма оценивается в 15 миллионов евро.

https://ru.sputnik.md/20210818/moldove-postroit-dva-mosta-cherez-prut-dnestr-44020026.html

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