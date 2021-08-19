https://ru.sputnik.md/20210819/molodova-covid-19-44064188.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки

Сколько новых случаев COVID-19 в Молдове

2021-08-19T17:47+0300

2021-08-19T17:47+0300

2021-08-19T17:47+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 426 новых случаев инфицирования COVID-19, в 361 из них заболели невакцинированные граждане. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено 28 случаев импорта инфекции: 11 - из Италии, пять - из Турции, по два из Румынии, Великобритании, Казахстана, Германии, Франции, Египта и Греции. Общее число случаев заражения в стране достигло 263 500.За минувшие сутки проведено 6146 тестов.Выявлено 12 случаев заражения среди медицинских работников - по два случая у врачей и сотрудников вспомогательного персонала и восьми медсестер. Всего в больницах находится 501 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 47 (из них семь подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).В то же время за сутки выздоровело 197 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло отметки в 254 649.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло десять человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6338.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210818/vaktsinatsiya-covid-19-obyazatelnoy-moldova-44022503.html

https://ru.sputnik.md/20210818/klass-onlayn-shkola-moldova-klass-onlajn-shkola-kishinev-44014907.html

https://ru.sputnik.md/20210805/mir-za-sutki-ucheniya-vozle-afganistana-effektivnost-epivakkorony-situatsiya-s-covid-43580360.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, статистика