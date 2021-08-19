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"Не исключаю, что Стояногло бежит из страны" - бывшая замглавы НАЦ
20:15 19.08.2021 (обновлено: 20:24 19.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
© Sputnik / Mihai Caraus
Бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ не исключает, что генпрокурор Молдовы может покинуть страну.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло может покинуть страну - так считает бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристина Цэрнэ, гость студии Sputnik Молдова.
"Если верны слухи о том, что не случайно были освобождены несколько человек, обладающих серьезным финансовым влиянием... Я не хочу никого обвинять. Были разговоры, говорили, что и Додон "брал", и Плахотнюк, и Платон, и Стояногло. Люди, которые знают, что обеспечили свое будущее, иногда предпочитают уйти от источника своих проблем. Не исключено, что он тоже может уехать ", - сказала Цэрнэ.
Напомним, во вторник генеральный прокурор Александр Стояногло организовал брифинг, на котором обвинил президента Майю Санду в нарушении принципа разделения властей в государстве.
При этом генеральный прокурор уточнил, что на последнем заседании Высшего совета безопасности президент Майя Санду потребовала привлечь к уголовной ответственности некоторых политиков от оппозиции. В список вошли Игорь Додон, Зинаида Гречаная и Владимир Воронин.
Стояногло заявил, что не уйдет в отставку с должности генерального прокурора.