"Не исключаю, что Стояногло бежит из страны" - бывшая замглавы НАЦ

"Если верны слухи о том, что не случайно были освобождены несколько человек, обладающих серьезным финансовым влиянием... Я не хочу никого обвинять. Были разговоры, говорили, что и Додон "брал", и Плахотнюк, и Платон, и Стояногло. Люди, которые знают, что обеспечили свое будущее, иногда предпочитают уйти от источника своих проблем. Не исключено, что он тоже может уехать ", - сказала Цэрнэ.