Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210819/ne-isklyuchayu-chto-stoyanoglo-bezhit-iz-strany-eks-zamglavy-nats-44070380.html
"Не исключаю, что Стояногло бежит из страны" - бывшая замглавы НАЦ
"Не исключаю, что Стояногло бежит из страны" - бывшая замглавы НАЦ
Бежит ли генпрокурор Стояногло из Молдовы
2021-08-19T20:15+0300
2021-08-19T20:24+0300
политика
в молдове
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538119_0:104:3072:1832_1920x0_80_0_0_366f198c51247604b099dd655d764b52.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло может покинуть страну - так считает бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристина Цэрнэ, гость студии Sputnik Молдова.Напомним, во вторник генеральный прокурор Александр Стояногло организовал брифинг, на котором обвинил президента Майю Санду в нарушении принципа разделения властей в государстве.При этом генеральный прокурор уточнил, что на последнем заседании Высшего совета безопасности президент Майя Санду потребовала привлечь к уголовной ответственности некоторых политиков от оппозиции. В список вошли Игорь Додон, Зинаида Гречаная и Владимир Воронин.Стояногло заявил, что не уйдет в отставку с должности генерального прокурора.
https://ru.sputnik.md/20210819/stoyanoglo-sandu-trebovala-ugolovnye-dela-na-oppozitsionnykh-politikov-44039181.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538119_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_89354dee1742aa50379e5e258b4007dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, прокуратура

"Не исключаю, что Стояногло бежит из страны" - бывшая замглавы НАЦ

20:15 19.08.2021 (обновлено: 20:24 19.08.2021)
224
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра Кристина Цэрнэ не исключает, что генпрокурор Молдовы может покинуть страну.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло может покинуть страну - так считает бывший заместитель директора Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Кристина Цэрнэ, гость студии Sputnik Молдова.

"Если верны слухи о том, что не случайно были освобождены несколько человек, обладающих серьезным финансовым влиянием... Я не хочу никого обвинять. Были разговоры, говорили, что и Додон "брал", и Плахотнюк, и Платон, и Стояногло. Люди, которые знают, что обеспечили свое будущее, иногда предпочитают уйти от источника своих проблем. Не исключено, что он тоже может уехать ", - сказала Цэрнэ.

Напомним, во вторник генеральный прокурор Александр Стояногло организовал брифинг, на котором обвинил президента Майю Санду в нарушении принципа разделения властей в государстве.
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Политика
Стояногло: Санду требовала возбудить уголовные дела на оппозиционных политиков
12:29
758
При этом генеральный прокурор уточнил, что на последнем заседании Высшего совета безопасности президент Майя Санду потребовала привлечь к уголовной ответственности некоторых политиков от оппозиции. В список вошли Игорь Додон, Зинаида Гречаная и Владимир Воронин.
Стояногло заявил, что не уйдет в отставку с должности генерального прокурора.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:30Оцепление на Таймс-Сквер: возможно, заложена взрывчатка
20:15"Не исключаю, что Стояногло бежит из страны" - бывшая замглавы НАЦ
20:01Погребинский: Молдове не о чем говорить с министром по реинтеграции Украины
19:28Примет ли Молдова афганских беженцев: что говорят власти
19:00Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы
18:45Министры положительно оценили поправки в закон о нефтепродуктах
18:28Угроза взрыва объявлена в Вашингтоне у библиотеки Конгресса
18:15Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
17:55Молдова начнет переговоры по строительству двух мостов через Днестр и Прут
17:47Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки
17:37ПСРМ обеспокоена действиями власти и требует обнародовать стенограмму заседания ВСБ
17:30Мигранты-участники драки у метро "Кузьминки" депортированы из России
17:04Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы
17:00МИД России организует чартеры для вывоза россиян из Афганистана
16:50Почему в Молдове недостаток топлива и что будет с ценами на бензин в сентябре?
16:26Проверил лично: Шойгу проехал на танке по трассе для биатлона на АрМИ-2021
16:12Санду: заявления Стояногло неверны и безответственны
15:50Почему от COVID-19 есть вакцина, но нет лекарства
15:42В правительстве положительно оценили поправки в закон "О прокуратуре"
15:27Полыхающий юг Франции