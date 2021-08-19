https://ru.sputnik.md/20210819/neft-marki-brent-vpervye-s-21-maya-podeshevela-do-66-dollarov-44062339.html

Нефть марки Brent впервые с 21 мая подешевела до 66 долларов

Нефть марки Brent впервые с 21 мая подешевела до 66 долларов

Нефть марки Brent впервые с 21 мая подешевела

2021-08-19T21:00+0300

2021-08-19T21:00+0300

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экономика

в мире

нефть

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Мировые цены на нефть увеличивают темпы падения, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Так, к обеду четверга октябрьские фьючерсы на баррель марки Brent дешевели на 3,25 процента — до 66,01 доллара, на WTI — на 3,63 процента, до 62,86 доллара за баррель (а сентябрьские — на 3,67 процента, до 63,06).При этом цена Brent впервые с 21 мая опустилась ниже 66 долларов — до 65,97 за баррель.Негатив, вызванный опасениями по поводу спроса при продолжающемся росте заболеваемости COVID-19, обострился после заявлений Федеральной резервной системы США. Регулятор отметил в протоколе возможность замедления темпов выкупа финансовых активов уже в этом году.На этом фоне начался активный рост курса доллара к мировым валютам, что отразилось на стоимости сырьевых активов, для которых это, как правило, неблагоприятно.По мнению аналитика UBS Джованни Стауново, мнение которого приводит агентство Блумберг, складывается неблагоприятная среда для котировок нефти из-за опасений за восстановление экономики, общего отказа от риска и укрепления доллара. Однако, считает он, спрос будет восстанавливаться неравномерно, а рынок нефти продолжит оставаться в дефиците, и это должно оказать небольшую поддержку ценам.

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в мире, нефть