https://ru.sputnik.md/20210819/niderlandi-sherif-igra-liga-chempionov-44035638.html
В Нидерландах считают, что "Шериф" не должен играть в Лиге чемпионов
В Нидерландах считают, что "Шериф" не должен играть в Лиге чемпионов
Экс-форвард сборной Нидерландов, английского "Ливерпуля" и турецкого "Фенербахче" Дирк Кайт заявил, что "Шериф" не должен играть в Лиге чемпионов
2021-08-19T11:19+0300
2021-08-19T11:19+0300
2021-08-19T11:19+0300
спорт
шериф
лига чемпионов
футбол
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В эфире кабельного голландского телеканала RTL7 в разговоре с ведущим Кайт достаточно резко прокомментировал сам факт игры команды из Тирасполя в решающей стадии отбора на главный клубный турнир Европы."Я знаю, что Лига чемпионов - это турнир для чемпионов, но таким командам, как "Шериф", в нем делать нечего", - приводит слова футболиста издание Fottball24/7.Напомним, что ранее "Шериф" не оставил шансов загребскому "Динамо" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, которые практически гарантировали себе выход в групповой этап турнира.Подобных успехов до сегодняшнего дня молдавские клубы пока не добивались. "Шериф" является единственным клубом из страны, который выступал на групповой стадии второго по значимости клубного европейского турнира Лиги Европы.
https://ru.sputnik.md/20210818/sherif-sensatsionno-pobedil-zagrebskoe-dinamo-s-razgromnym-schetom-43994314.html
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шериф, лига чемпионов, футбол
В Нидерландах считают, что "Шериф" не должен играть в Лиге чемпионов
Экс-форвард сборной Нидерландов, английского "Ливерпуля" и турецкого "Фенербахче" Дирк Кайт неожиданно высказался о выступлении молдавского "Шерифа" в квалификации футбольной Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. В эфире кабельного голландского телеканала RTL7 в разговоре с ведущим Кайт достаточно резко прокомментировал сам факт игры команды из Тирасполя в решающей стадии отбора на главный клубный турнир Европы.
"Я знаю, что Лига чемпионов - это турнир для чемпионов, но таким командам, как "Шериф", в нем делать нечего", - приводит слова футболиста издание Fottball24/7.
Напомним, что ранее "Шериф" не оставил шансов загребскому "Динамо" в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, которые практически гарантировали себе выход в групповой этап турнира.
Подобных успехов до сегодняшнего дня молдавские клубы пока не добивались. "Шериф" является единственным клубом из страны, который выступал на групповой стадии второго по значимости клубного европейского турнира Лиги Европы.