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Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы
Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы
Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы
2021-08-19T19:00+0300
2021-08-19T19:00+0300
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молдова
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Возможность введения нового локдауна в Молдове властями пока не рассматривается. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге в четверг после заседания правительства.При этом Гаврилица призвала граждан пройти вакцинацию и отметила, что по данным медицинских работников, 98% пациентов с тяжелыми формами COVID-19 не вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии более 263 тысяч жителей Молдовы были инфицированы новым типом коронавируса, из которых 254 452 человека вылечились и 6328 человек умерли от осложнений.
https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html
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в молдове, молдова, карантин

Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы

19:00 19.08.2021
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© Photo : Miroslav RotariСанитарный патруль из военных и карабинеров на улицах Кишинева
Санитарный патруль из военных и карабинеров на улицах Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер Гаврилица рассказала, планируют ли власти Молдовы ввести новый локдаун в связи с ростом заражений коронавирусом.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Возможность введения нового локдауна в Молдове властями пока не рассматривается. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге в четверг после заседания правительства.
Мы пока не рассматриваем такую ​​возможность. Мы призываем всех граждан пройти вакцинацию, чтобы у нас не было волны заражений, как это было в начале года. Очень важно соблюдать правила. Если раньше у нас не было возможности защититься от этой новой волны, то теперь у нас есть прививки. Мы надеемся, что не дойдем до ситуации, когда понадобятся ограничения.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
премьер-министр Молдовы
При этом Гаврилица призвала граждан пройти вакцинацию и отметила, что по данным медицинских работников, 98% пациентов с тяжелыми формами COVID-19 не вакцинированы.
Spital - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
Общество
В Молдове ожидается новая волна заражений COVID-19 в августе – сентябре
13 июля, 15:28
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По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии более 263 тысяч жителей Молдовы были инфицированы новым типом коронавируса, из которых 254 452 человека вылечились и 6328 человек умерли от осложнений.
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