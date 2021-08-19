https://ru.sputnik.md/20210819/novyy-lokdaun-moldova-otvet-gavrilitsy-44066222.html

Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы

Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы

Будет ли объявлен новый локдаун в Молдове: ответ Гаврилицы

2021-08-19T19:00+0300

2021-08-19T19:00+0300

2021-08-19T19:00+0300

коронавирус

в молдове

молдова

карантин

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Возможность введения нового локдауна в Молдове властями пока не рассматривается. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица на брифинге в четверг после заседания правительства.При этом Гаврилица призвала граждан пройти вакцинацию и отметила, что по данным медицинских работников, 98% пациентов с тяжелыми формами COVID-19 не вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии более 263 тысяч жителей Молдовы были инфицированы новым типом коронавируса, из которых 254 452 человека вылечились и 6328 человек умерли от осложнений.

https://ru.sputnik.md/20210713/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre-35501344.html

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2021

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в молдове, молдова, карантин