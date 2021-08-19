https://ru.sputnik.md/20210819/otseplenie-na-tayms-skver-snyato-lozhnaya-trevoga-44073043.html

Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога

Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога

Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога

2021-08-19T21:30+0300

2021-08-19T21:30+0300

2021-08-19T21:30+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте.Ранее людей с площади эвакуировали из-за подозрительного предмета. Как сообщили РИА Новости в полиции города, им был "красный бочонок от печенья"."Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции. Другой служащий заявил, что "это была не бомба".Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.

https://ru.sputnik.md/20210819/otseplenie-na-tayms-skver-vozmozhno-zalozhena-vzryvchatka-44071213.html

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