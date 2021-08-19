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Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
2021-08-19T21:30+0300
2021-08-19T21:30+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте.Ранее людей с площади эвакуировали из-за подозрительного предмета. Как сообщили РИА Новости в полиции города, им был "красный бочонок от печенья"."Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции. Другой служащий заявил, что "это была не бомба".Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.
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в мире, сша

Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога

21:30 19.08.2021
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© Sputnik / Юрий АбрамочкинСоединенные Штаты Америки. Панорама Нью-Йорка.
Соединенные Штаты Америки. Панорама Нью-Йорка. - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Ранее полиция "Большого яблока" сообщила, что на площади найден подозрительный предмет.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте.
Ранее людей с площади эвакуировали из-за подозрительного предмета. Как сообщили РИА Новости в полиции города, им был "красный бочонок от печенья".

"Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции. Другой служащий заявил, что "это была не бомба".

Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.
Города мира. Нью-Йорк - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Общество
Оцепление на Таймс-сквер: возможно, заложена взрывчатка
20:30
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