https://ru.sputnik.md/20210819/otseplenie-na-tayms-skver-snyato-lozhnaya-trevoga-44073043.html
Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
2021-08-19T21:30+0300
2021-08-19T21:30+0300
2021-08-19T21:30+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости сотрудники полиции на месте.Ранее людей с площади эвакуировали из-за подозрительного предмета. Как сообщили РИА Новости в полиции города, им был "красный бочонок от печенья"."Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции. Другой служащий заявил, что "это была не бомба".Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.
https://ru.sputnik.md/20210819/otseplenie-na-tayms-skver-vozmozhno-zalozhena-vzryvchatka-44071213.html
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в мире, сша
Оцепление на Таймс-сквер снято: ложная тревога
Ранее полиция "Большого яблока" сообщила, что на площади найден подозрительный предмет.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik.
Оцепление на Таймс-сквер в Нью-Йорке снято, подозрительный предмет оказался не бомбой, сообщили РИА Новости
сотрудники полиции на месте.
Ранее людей с площади эвакуировали из-за подозрительного предмета. Как сообщили РИА Новости в полиции города, им был "красный бочонок от печенья".
"Все чисто, оцепление снято", - сказал сотрудник полиции. Другой служащий заявил, что "это была не бомба".
Сейчас жители города и туристы свободно гуляют по Таймс-сквер. Автомобильное движение восстановлено.