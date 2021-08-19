https://ru.sputnik.md/20210819/otseplenie-na-tayms-skver-vozmozhno-zalozhena-vzryvchatka-44071213.html
Оцепление на Таймс-Сквер: возможно, заложена взрывчатка
Оцепление на Таймс-Сквер: возможно, заложена взрывчатка
Оцеплен Таймс-сквер ищут взрывчатку
2021-08-19T20:30+0300
2021-08-19T20:30+0300
2021-08-19T20:30+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. На площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка работают экстренные службы, людей эвакуировали - все из-за найденного подозрительного предмета, сообщили РИА Новости в полиции города."Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сказал собеседник агентства. На месте работают также саперы, уточнил он.Ранее в четверг поступила информация о заявлении, поступившем в полицию Вашингтона. Звонивший сообщил, что рядом со зданием библиотеки конгресса припаркован заминированный автомобиль. Некоторые близлежащие здания были эвакуированы.
https://ru.sputnik.md/20210819/ugroza-vzryva-obyavlena-v-vashingtone-u-biblioteki-kongressa-44065089.html
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в мире, сша
Оцепление на Таймс-Сквер: возможно, заложена взрывчатка
В Нью-Йорке на площади Таймс-Сквер найден подозрительный предмет.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. На площади
Таймс-сквер в центре Нью-Йорка
работают экстренные службы, людей эвакуировали - все из-за найденного подозрительного предмета, сообщили РИА Новости
в полиции города.
"Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сказал собеседник агентства. На месте работают также саперы, уточнил он.
Ранее в четверг поступила информация о заявлении, поступившем в полицию Вашингтона. Звонивший сообщил, что рядом со зданием библиотеки конгресса припаркован заминированный автомобиль. Некоторые близлежащие здания были эвакуированы.