https://ru.sputnik.md/20210819/otseplenie-na-tayms-skver-vozmozhno-zalozhena-vzryvchatka-44071213.html

Оцепление на Таймс-Сквер: возможно, заложена взрывчатка

Оцепление на Таймс-Сквер: возможно, заложена взрывчатка

Оцеплен Таймс-сквер ищут взрывчатку

2021-08-19T20:30+0300

2021-08-19T20:30+0300

2021-08-19T20:30+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. На площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка работают экстренные службы, людей эвакуировали - все из-за найденного подозрительного предмета, сообщили РИА Новости в полиции города."Обнаружен подозрительный предмет, предположительно красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент", - сказал собеседник агентства. На месте работают также саперы, уточнил он.Ранее в четверг поступила информация о заявлении, поступившем в полицию Вашингтона. Звонивший сообщил, что рядом со зданием библиотеки конгресса припаркован заминированный автомобиль. Некоторые близлежащие здания были эвакуированы.

https://ru.sputnik.md/20210819/ugroza-vzryva-obyavlena-v-vashingtone-u-biblioteki-kongressa-44065089.html

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в мире, сша