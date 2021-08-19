https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-premer-moldovy-sammite-eaes-otvet-gavrilitsy-44062079.html
Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы
Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы
Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы
2021-08-19T17:04+0300
2021-08-19T17:04+0300
2021-08-19T17:21+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица ответила на вопрос, принимает ли кто-либо из представителей молдавских властей участие в саммите ЕАЭС. Главы кабминов пяти государств — членов ЕАЭС и стран-наблюдателей встречаются 19-20 августа в Чолпон-Ате в Кыргызстане на заседании Евразийского межправительственного совета.Главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.
https://ru.sputnik.md/20210430/i-o-premera-moldovy-vyskazalsya-o-statuse-respublike-pri-eaes-34590288.html
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в молдове, молдова, еаэс
Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы
17:04 19.08.2021 (обновлено: 17:21 19.08.2021)
Саммит ЕАЭС проходит 19-20 августа в Киргизии в очном формате.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица ответила на вопрос, принимает ли кто-либо из представителей молдавских властей участие в саммите ЕАЭС.
"Мы пока - правительство, которое у власти даже меньше двух недель, и мы сосредоточены на внутренней повестке", - ответила Гаврилица в ходе брифинга в четверг.
Главы кабминов пяти государств — членов ЕАЭС и стран-наблюдателей встречаются 19-20 августа в Чолпон-Ате в Кыргызстане на заседании Евразийского межправительственного совета.
Главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.