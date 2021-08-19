https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-premer-moldovy-sammite-eaes-otvet-gavrilitsy-44062079.html

Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы

Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы

Принимают ли представители Молдовы участие в саммите ЕАЭС: ответ Гаврилицы

2021-08-19T17:04+0300

2021-08-19T17:04+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица ответила на вопрос, принимает ли кто-либо из представителей молдавских властей участие в саммите ЕАЭС. Главы кабминов пяти государств — членов ЕАЭС и стран-наблюдателей встречаются 19-20 августа в Чолпон-Ате в Кыргызстане на заседании Евразийского межправительственного совета.Главы правительств рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли стран ЕАЭС, односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.

https://ru.sputnik.md/20210430/i-o-premera-moldovy-vyskazalsya-o-statuse-respublike-pri-eaes-34590288.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, еаэс