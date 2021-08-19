https://ru.sputnik.md/20210819/pochemu-v-moldove-nedostatok-topliva-i-chto-budet-s-tsenami-na-benzin-v-sentyabre-44059970.html

Почему в Молдове недостаток топлива и что будет с ценами на бензин в сентябре?

Почему в Молдове недостаток топлива и что будет с ценами на бензин в сентябре?

Правила формирования цен на бензин в Молдове снова изменятся

2021-08-19T16:50+0300

2021-08-19T16:50+0300

2021-08-19T16:52+0300

топливо

нарэ

бензин

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В Молдове регулярно появляются новости об отсутствии дизельного топлива и отдельных видов бензина на АЗС. Уже в пятницу 20 августа парламент республики должен принять поправки к Закону о рынке нефтепродуктов, которые должны изменить систему ценообразования на топливо в стране.В чем заключаются причины появления проблем на топливном рынке Молдовы, на какие уступки готовы пойти власти, чтобы удержать ситуацию под контролем, и что ждет молдавских автовладельцев в ближайшее время – разбирался Sputnik.Как все начиналось?Нынешний этап пересмотра правил игры на рынке топлива начался зимой этого года. В январе-феврале стоимость бензина в Молдове начала стремительно расти вслед за ценами на региональных рынках. Топливные компании увеличивали цены на бензин синхронно, что вызывало у экспертов и обывателей подозрения в картельном сговоре крупных игроков рынка.Цена тогда могла подняться на 50-65 банов за несколько дней, каждый раз провоцируя волну недовольства водителей, которая была направлена в том числе в сторону контролирующих органов - Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и Совета по конкуренции.По действовавшим на тот момент правилам госрегулятор - НАРЭ - не мог напрямую повлиять на розничные и оптовые цены. Единственное, что могло Агентство - следить за тем, чтобы годовая рентабельность топливных компаний не превышала 10%.В НАРЭ тогда заявляли, что цены на топливо в Молдове устанавливаются по рыночным правилам, а значит, следить за соблюдением антимонопольного законодательства и наказывать компании за согласованные действия на рынке должен Совет по конкуренции. Там, наоборот, утверждали, что раз законодательство ограничивает прибыль компаний, значит, рынок регулируемый и у Совета нет возможности на него влиять.К марту 2021 года ситуация накалилась настолько, что не могла оставаться вне внимания политиков. После заслушивания объяснений НАРЭ и Совета по конкуренции парламент Молдовы вынес вотум недоверия обеим структурам и призвал их руководство к отставке. Но политическими декларациями дело не ограничилось.Новая методология - чем недовольны поставщики топливаВ середине марта 2021 года парламент Молдовы принял поправки к закону о рынке нефтепродуктов, которые предусматривали новые правила образования цен на топливном рынке. Новая методология была принята НАРЭ и вступила в силу 1 июля.Максимальные цены стали устанавливать на основе средних котировок Platts (американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефть – Sputnik) за 14 дней для каждого вида топлива (бензин, дизтопливо, сжиженный газ).Формула расчета цены на литр топлива в соответствии с законом в упрощенном виде выглядит так: средняя величина котировок Platts на определенный вид топлива + налоги (ставка акциза + ставка НДС) + маржа, устанавливаемая НАРЭ раз в полгода, = максимальная цена розничной реализации.После вступления в силу новой методологии бензин и дизтопливо сразу же упали в цене на 30-40 банов. Сжиженный газ же, наоборот, вырос в цене на 35-40 банов.Как поясняли тогда специалисты, благодаря привязке цен к котировкам Platts и ограничению торговой маржи государство получило возможность ограничить сверхприбыль топливных компаний в момент существенного снижения цен на топливо на мировых рынках. Как известно, поставщики не торопились снижать цены на бензин внутри страны соразмерно снижению закупочных цен.Главной технической проблемой новой методологии стало то, что топливные компании вынуждены были самостоятельно устанавливать цены на каждую партию импортируемого топлива в отдельности. Это создало дополнительные операционные трудности для компаний, из-за этого цены на АЗС одной и той же сети стали сильно разниться, а проверить правильность установления цен рядовому потребителю чрезвычайно сложно.Главные претензии топливных компаний к новой методологии заключались в низкой, по их мнению, торговой надбавке, утвержденной НАРЭ в соответствии с поправками депутатов. Представители всех без исключения поставщиков топлива жаловались, что из-за новых правил компании понесут серьезные убытки, а их бизнес окажется нерентабельным.После вступления в силу методологии в СМИ и соцсетях периодически стали появляться данные о нехватке на АЗС отдельных видов топлива. Заметные для автомобилистов перебои с поставками бензина АИ-98 наблюдаются до сих пор.В НАРЭ ранее заявляли, что дефицит топлива создавался топливными компаниями искусственно. Агентство утверждало, что операторы нефтяного рынка в последнее время ввозили значительное количество дизельного топлива на территорию Молдовы, но отказываются продавать этот вид продукции на заправочных станциях. За эту ситуацию, по мнению ведомства, несут ответственность исключительно операторы рынка.Несмотря на такую реакцию, спустя две недели после вступления в силу методологии, НАРЭ все-таки увеличило утвержденную маржу для компаний, но только на оптовую продажу топлива. Однако новости о частных случаях нехватки топлива на тех или иных АЗС Молдовы периодически появляются в СМИ до сих пор.Предложение властейПо мнению экспертов, говорить о каком-то серьезном кризисе на рынке пока рано. Экономический эксперт Роман Киркэ считает, что сложности на топливном рынке удастся преодолеть только путем диалога с поставщиками.По словам эксперта, торговцы топливом пытаются привлечь внимание и заставить НАРЭ и другие институты власти реагировать.С первых дней начала работы парламента XI созыва новая молдавская власть инициировала принятие поправок в закон о рынке нефтепродуктов, который, по мнению авторов, должен устранить имеющиеся в нынешней нормативной базе недостатки.Согласно документу, максимальные цены на розничную продажу бензина АИ-95 и дизтоплива по-прежнему будут привязаны к котировкам Platts, но устанавливать и обновлять их ежедневно будет уже НАРЭ. Цены на сжиженный газ и все топливо, продаваемое оптом, не будут ограничиваться регулятором. Торговая надбавка поставщиков на бензин АИ-95 и дизтопливо по-прежнему будет устанавливаться НАРЭ раз в полгода с возможностью досрочного пересмотра.Как заявил в парламенте автор законопроекта, депутат от партии "Действие и солидарность" Василе Боля, поправки призваны устранить недостатки предыдущего закона и принести больше порядка в эту сферу.По словам Романа Киркэ, поправки в закон о рынке нефтепродуктов решают проблемы топливной сферы лишь отчасти.Один из директоров НАРЭ Штефан Крянгэ заявил, что агентство полностью поддерживает принятие этого закона и считает его тем самым необходимым на рынке компромиссным вариантом. По его словам, поставщики топлива на 99% удовлетворены поправками.Проект поправок в закон о рынке нефтепродуктов во втором, окончательном чтении парламент готовится принять в пятницу, 20 августа.Как сообщил Sputnik Молдова Штефан Крянгэ, изменение формулы расчета цены на топливо не окажет существенного влияния на цены для потребителей, но сможет привнести стабильность для топливного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210312/Parlament-vyrazil-votum-nedoveriya-rukovodstvu-NARE-i-Soveta-po-konkurentsii-33965982.html

https://ru.sputnik.md/20210506/ekspert-o-novoy-metodologii-ustanovleniya-tsen-na-toplivo-nedorabotannyy-zakon-34643356.html

https://ru.sputnik.md/20210601/NARE-kogda-potrebitel-smozhet-rasschitat-razreshennuyu-tsenu-na-toplivo-34960413.html

https://ru.sputnik.md/20210813/chto-budet-tsenami-na-benzin-deputaty-utverdili-popravki-43877599.html

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2021

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топливо, нарэ, бензин, в молдове