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Погодные рекорды Молдовы 19 августа
Погодные рекорды Молдовы 19 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 19.08.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Самое холодное 19 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1893 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 19 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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кишинев, погода

Погодные рекорды Молдовы 19 августа

00:01 19.08.2021
95
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Самое холодное 19 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
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По информации синоптиков, в 1893 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 19 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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