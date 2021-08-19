https://ru.sputnik.md/20210819/pogodnye-rekordy-moldovy-19-avgusta-44027314.html
Погодные рекорды Молдовы 19 августа
Погодные рекорды Молдовы 19 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 19.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-19T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Самое холодное 19 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1893 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 19 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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кишинев, погода
Погодные рекорды Молдовы 19 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Самое холодное 19 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1893 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,4 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 19 августа зафиксировали в 1946 году. Тогда термометры показали +37,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.