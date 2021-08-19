https://ru.sputnik.md/20210819/pogrebinskiy-moldove-ne-o-chem-govorit-s--ministrom-po-reintegratsii-ukrainy-44068457.html

Погребинский: Молдове не о чем говорить с министром по реинтеграции Украины

Погребинский: Молдове не о чем говорить с министром по реинтеграции Украины

Что вредит молдавскому вице-премьеру Кульминскому

2021-08-19T20:01+0300

2021-08-19T20:01+0300

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политика

приднестровье

украина

молдова

донбасс

реинтеграция

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КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский специально для Sputnik Молдова прокомментировал контакты министров реинтеграции двух стран."В данном случае Украина продолжает реализовывать линию, согласно которой ей выгодно держать в повестке утверждение "Россия – оккупант", – говорит Погребинский. – При этом сегодняшняя украинская власть изо всех сил пытается привлечь к этой повестке любых возможных партнеров. Если, конечно, таковые партнеры согласны в этом участвовать".Погребинский не берется предсказывать, примет ли в итоге президент Санду участие в демонстративно антироссийской "Крымской платформе", в которую Молдову столь активно "сватает" Украина. Однако эксперт, по его словам, видит определенное взаимопонимание, наметившееся между главой молдавского государства и руководством России.Украинский политолог подчеркивает, что Приднестровье ныне в довольно высокой степени встроено в экономическую, социальную, культурную жизнь республики. Регион признан на международном уровне, в том числе и Россией, частью молдавского государства.Совсем иные настроения, напоминает Погребинский, царят на Украине в отношении собственных внутренних территориальных проблем.По мнению эксперта, министру Резникову стоило бы запросить встречи с молдавским коллегой, дабы тот поделился опытом мирной реинтеграции некогда конфликтного региона."Но дело в том, что откровенному националисту Резникову это никогда и в голову не придет", – убежден Погребинский.В отношении нынешних перспектив не силового урегулирования конфликта на Донбассе он настроен крайне пессимистично."Пока ситуацией на Украине управляет Зеленский, его офис и министры, нет никаких шансов создать ситуацию, хотя бы близкую к той, что существует в Молдове. С этими людьми (говорящими о "параде победы в Севастополе" и прочие бессмысленности) не о чем разговаривать. Ситуация, возможно, начнет меняться, когда на их место придут вменяемые, разумные люди", – заявил украинский политолог.Рано или поздно, считает Погребинский, это произойдет:Напомним, в четверг 19 августа молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский в режиме видеоконференции пообщался со своим украинским коллегой, министром по реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексеем Резниковым."Диалог официальных лиц двух стран стал продолжением предыдущего общения с целью обмена опытом и информацией в продвижении политики реинтеграции страны и решении проблем, порожденных неурегулированием территориальных конфликтов", – сообщили в Молдавском правительстве.Сообщается также, что Кульминский и Резников выразили готовность совершить рабочие визиты в Киев и Кишинев в ближайшее время.

https://ru.sputnik.md/20200213/kulminskiy-sotsoprosy-mogut-ispolzovatsya-kak-metod-politicheskoy-borby-29187670.html

https://ru.sputnik.md/20210112/kozak-dlya-ukraine-bylo-by-samoubiystvom-vozobnovit-boevye-deystviya-v-donbasse-33225121.html

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приднестровье, украина, молдова, донбасс, реинтеграция