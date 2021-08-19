https://ru.sputnik.md/20210819/pogrebinskiy-moldove-ne-o-chem-govorit-s--ministrom-po-reintegratsii-ukrainy-44068457.html
Погребинский: Молдове не о чем говорить с министром по реинтеграции Украины
Погребинский: Молдове не о чем говорить с министром по реинтеграции Украины
Что вредит молдавскому вице-премьеру Кульминскому
2021-08-19T20:01+0300
2021-08-19T20:01+0300
2021-08-19T20:01+0300
политика
приднестровье
украина
молдова
донбасс
реинтеграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2171/77/21717756_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_9e6db421330e21ffa1498eb402e869d3.jpg
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский специально для Sputnik Молдова прокомментировал контакты министров реинтеграции двух стран."В данном случае Украина продолжает реализовывать линию, согласно которой ей выгодно держать в повестке утверждение "Россия – оккупант", – говорит Погребинский. – При этом сегодняшняя украинская власть изо всех сил пытается привлечь к этой повестке любых возможных партнеров. Если, конечно, таковые партнеры согласны в этом участвовать".Погребинский не берется предсказывать, примет ли в итоге президент Санду участие в демонстративно антироссийской "Крымской платформе", в которую Молдову столь активно "сватает" Украина. Однако эксперт, по его словам, видит определенное взаимопонимание, наметившееся между главой молдавского государства и руководством России.Украинский политолог подчеркивает, что Приднестровье ныне в довольно высокой степени встроено в экономическую, социальную, культурную жизнь республики. Регион признан на международном уровне, в том числе и Россией, частью молдавского государства.Совсем иные настроения, напоминает Погребинский, царят на Украине в отношении собственных внутренних территориальных проблем.По мнению эксперта, министру Резникову стоило бы запросить встречи с молдавским коллегой, дабы тот поделился опытом мирной реинтеграции некогда конфликтного региона."Но дело в том, что откровенному националисту Резникову это никогда и в голову не придет", – убежден Погребинский.В отношении нынешних перспектив не силового урегулирования конфликта на Донбассе он настроен крайне пессимистично."Пока ситуацией на Украине управляет Зеленский, его офис и министры, нет никаких шансов создать ситуацию, хотя бы близкую к той, что существует в Молдове. С этими людьми (говорящими о "параде победы в Севастополе" и прочие бессмысленности) не о чем разговаривать. Ситуация, возможно, начнет меняться, когда на их место придут вменяемые, разумные люди", – заявил украинский политолог.Рано или поздно, считает Погребинский, это произойдет:Напомним, в четверг 19 августа молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский в режиме видеоконференции пообщался со своим украинским коллегой, министром по реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексеем Резниковым."Диалог официальных лиц двух стран стал продолжением предыдущего общения с целью обмена опытом и информацией в продвижении политики реинтеграции страны и решении проблем, порожденных неурегулированием территориальных конфликтов", – сообщили в Молдавском правительстве.Сообщается также, что Кульминский и Резников выразили готовность совершить рабочие визиты в Киев и Кишинев в ближайшее время.
https://ru.sputnik.md/20200213/kulminskiy-sotsoprosy-mogut-ispolzovatsya-kak-metod-politicheskoy-borby-29187670.html
https://ru.sputnik.md/20210112/kozak-dlya-ukraine-bylo-by-samoubiystvom-vozobnovit-boevye-deystviya-v-donbasse-33225121.html
приднестровье
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2171/77/21717756_90:0:1905:1361_1920x0_80_0_0_1b7bb2efc232138bb4bc29f573e059a4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
приднестровье, украина, молдова, донбасс, реинтеграция
Погребинский: Молдове не о чем говорить с министром по реинтеграции Украины
Общение с украинским министром по реинтеграции "оккупированных территорий" дискредитирует молдавского вице-премьера Кульминского, считает эксперт.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik.
Известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский специально для Sputnik Молдова
прокомментировал контакты министров реинтеграции двух стран.
"В данном случае Украина продолжает реализовывать линию, согласно которой ей выгодно держать в повестке утверждение "Россия – оккупант", – говорит Погребинский. – При этом сегодняшняя украинская власть изо всех сил пытается привлечь к этой повестке любых возможных партнеров. Если, конечно, таковые партнеры согласны в этом участвовать".
Погребинский не берется предсказывать, примет ли в итоге президент Санду участие в демонстративно антироссийской "Крымской платформе", в которую Молдову столь активно "сватает" Украина. Однако эксперт, по его словам, видит определенное взаимопонимание, наметившееся между главой молдавского государства и руководством России.
"Президент Молдовы ясно дала понять, что не намерена решать приднестровский вопрос силовым путем или требовать немедленного вывода из региона российского миротворческого контингента. Майя Санду сейчас ведет себя вполне прагматично и разумно. Но если она все же поедет на "Крымскую платформу", это серьезно снизит ее шансы о чем-то договориться с Москвой", – считает Погребинский.
Украинский политолог подчеркивает, что Приднестровье ныне в довольно высокой степени встроено в экономическую, социальную, культурную жизнь республики. Регион признан на международном уровне, в том числе и Россией, частью молдавского государства.
Совсем иные настроения, напоминает Погребинский, царят на Украине в отношении собственных внутренних территориальных проблем.
"Я считаю, что общение с Алексеем Резниковым – ошибка молдавского вице-премьера. Подобные контакты дискредитируют действующую власть Молдовы. Украинский министр по реинтеграции называет Донбасс "раковой опухолью" и не способен предложить ничего разумного и позитивного молдавской власти, которая искренне пытается разрешить конфликт с Приднестровьем исключительно мирным путем", – говорит эксперт.
По мнению эксперта, министру Резникову стоило бы запросить встречи с молдавским коллегой, дабы тот поделился опытом мирной реинтеграции некогда конфликтного региона.
"Но дело в том, что откровенному националисту Резникову это никогда и в голову не придет", – убежден Погребинский.
В отношении нынешних перспектив не силового урегулирования конфликта на Донбассе он настроен крайне пессимистично.
"Пока ситуацией на Украине управляет Зеленский, его офис и министры, нет никаких шансов создать ситуацию, хотя бы близкую к той, что существует в Молдове. С этими людьми (говорящими о "параде победы в Севастополе" и прочие бессмысленности) не о чем разговаривать. Ситуация, возможно, начнет меняться, когда на их место придут вменяемые, разумные люди", – заявил украинский политолог.
Рано или поздно, считает Погребинский, это произойдет:
"Просто потому, что если "пересохнет труба", украинскую экономику и коммунальную сферу ждет коллапс. Прагматично мыслящие украинские политики понимают: чтобы этого не произошло, Донбассу нужна автономия, амнистия и выборы. То есть все, что прописано в Минских соглашениях".
Напомним, в четверг 19 августа молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский в режиме видеоконференции пообщался со своим украинским коллегой, министром по реинтеграции "временно оккупированных территорий" Алексеем Резниковым.
"Диалог официальных лиц двух стран стал продолжением предыдущего общения с целью обмена опытом и информацией в продвижении политики реинтеграции страны и решении проблем, порожденных неурегулированием территориальных конфликтов", – сообщили в Молдавском правительстве.
Сообщается также, что Кульминский и Резников выразили готовность совершить рабочие визиты в Киев и Кишинев в ближайшее время.