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Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID
Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID
Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID
2021-08-19T08:43+0300
2021-08-19T08:43+0300
общество
испания
вакцинация
самолет
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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. По данным ВОЗ, иммунизация является надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода при заражении штаммом "дельта". Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в тех странах, где уровень вакцинации высок, штамм "дельта" циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по ограничению распространения инфекции.При этом Сваминатан добавила, что ВОЗ на данный момент не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от COVID-19. "Их применение не должно являться приоритетом", - подчеркнула она.В Астраханской области разбился МиГ-29Российский истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области, передает РИА Новости.Сообщается, что летчик погиб."Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.Отмена корриды из-за неполиткорректных кличек быковНедопустимые клички для быков стали причиной отмены корриды в одном из испанских городов, передает РИА Новости.Мэр испанского испанского города Хихона Ана Гонсалес заявила, что клички для быков, которые участвовали в последних боях, являются неполиткорректными.Мэра возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 209,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 209 262 183. Из них 4 392 358 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США (37 155 004). Следом идут Индия (32 285 857) и Бразилия (20 457 897).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 908 247), Иран (4 556 417), Великобритания (6 385 982), Франция (6 611 444), Россия 6 572 246), Турция (6 138 422), Испания (4 745 558).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 485 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 263 074.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6328.
https://ru.sputnik.md/20210818/vaktsinatsiya-covid-19-obyazatelnoy-moldova-44022503.html
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испания, вакцинация, самолет

Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID

08:43 19.08.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори в Москве
Вакцинация от кори в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. По данным ВОЗ, иммунизация является надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода при заражении штаммом "дельта". Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.
"Совершенно точно, что вакцины предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта", - отметила она.
В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в тех странах, где уровень вакцинации высок, штамм "дельта" циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по ограничению распространения инфекции.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 18.08.2021
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При этом Сваминатан добавила, что ВОЗ на данный момент не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от COVID-19. "Их применение не должно являться приоритетом", - подчеркнула она.

В Астраханской области разбился МиГ-29

Российский истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области, передает РИА Новости.
Сообщается, что летчик погиб.
Второй полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
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17 августа, 12:43
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"Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.
Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.

Отмена корриды из-за неполиткорректных кличек быков

Недопустимые клички для быков стали причиной отмены корриды в одном из испанских городов, передает РИА Новости.
данные, сервер, интернет - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Общество
В Испании выявлен новый вид интернет-мошенничества
10 августа, 14:26
349
Мэр испанского испанского города Хихона Ана Гонсалес заявила, что клички для быков, которые участвовали в последних боях, являются неполиткорректными.
Мэра возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.
По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 209,2 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 209 262 183. Из них 4 392 358 скончались.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове
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На первой строчке по числу инфицированных – США (37 155 004). Следом идут Индия (32 285 857) и Бразилия (20 457 897).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 908 247), Иран (4 556 417), Великобритания (6 385 982), Франция (6 611 444), Россия 6 572 246), Турция (6 138 422), Испания (4 745 558).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 485 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 263 074.
За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6328.
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