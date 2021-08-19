https://ru.sputnik.md/20210819/poka-vse-spali-spasenie-shtamm-delta-situatsiya-covid-44031400.html

Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID

Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID

Пока все спали: спасение от штамма "дельта", крушение МиГ-29 и ситуация с COVID

2021-08-19T08:43+0300

2021-08-19T08:43+0300

2021-08-19T08:43+0300

общество

испания

вакцинация

самолет

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КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. По данным ВОЗ, иммунизация является надежным способом защиты от тяжелого течения COVID-19 и летального исхода при заражении штаммом "дельта". Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове указала на то, что даже в тех странах, где уровень вакцинации высок, штамм "дельта" циркулирует в тех сообществах, где меньше вакцинированных людей и где не соблюдаются меры по ограничению распространения инфекции.При этом Сваминатан добавила, что ВОЗ на данный момент не видит необходимости в дополнительных дозах вакцины от COVID-19. "Их применение не должно являться приоритетом", - подчеркнула она.В Астраханской области разбился МиГ-29Российский истребитель МиГ-29 разбился во время планового полета в Астраханской области, передает РИА Новости.Сообщается, что летчик погиб."Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта", — отметили в военном ведомстве.Для установления причин катастрофы к месту падения направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.Отмена корриды из-за неполиткорректных кличек быковНедопустимые клички для быков стали причиной отмены корриды в одном из испанских городов, передает РИА Новости.Мэр испанского испанского города Хихона Ана Гонсалес заявила, что клички для быков, которые участвовали в последних боях, являются неполиткорректными.Мэра возмутили клички двух участников этих состязаний – Феминист и Нигериец.По словам Гонсалес, мэрия не намерена терпеть "подобные имена", поскольку в городе создается система гендерного равенства, предусматривающая возможность безболезненной интеграции человека любой национальности. Она заявила, что организаторы корриды таким образом "пересекли сразу несколько красных линий".Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 209,2 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 209 262 183. Из них 4 392 358 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США (37 155 004). Следом идут Индия (32 285 857) и Бразилия (20 457 897).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 908 247), Иран (4 556 417), Великобритания (6 385 982), Франция (6 611 444), Россия 6 572 246), Турция (6 138 422), Испания (4 745 558).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 485 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 263 074.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6328.

https://ru.sputnik.md/20210818/vaktsinatsiya-covid-19-obyazatelnoy-moldova-44022503.html

https://ru.sputnik.md/20210817/voennii-samolet-razbilsya-podmoskovie-43974632.html

https://ru.sputnik.md/20210810/ispanii-vyyavlen-novyy-vid-internet-moshennichestva-43765431.html

https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html

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испания, вакцинация, самолет