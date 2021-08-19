https://ru.sputnik.md/20210819/politolog-natsionalizm-avangard-ukrainskoy-politiki-44032525.html

Политолог: национализм – авангард украинской политики

Политолог: национализм – авангард украинской политики

Политолог: национализм – авангард украинской политики

2021-08-19T09:21+0300

2021-08-19T09:21+0300

2021-08-19T09:38+0300

в мире

украина

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Почему итогами украинской "незалежности" стал расцвет национализма, как на государственном уровне ущемляют права русскоязычного населения и поддерживают радикалов – в материале Sputnik.Концепция "не Россия" привела к кризисуЗа 30 лет Украина не состоялась как государство, подчеркивает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Причина этому - крайне неудачный формат построения государства, искусственная концепция "Украина – не Россия", ориентирующаяся на противостояние РФ во всем.После распада Советского Союза лишь пять бывших республик имели большую состоявшуюся историю государственности в рамках тех границ, которые они занимали: Россия, Армения, Грузия, Литва и Молдова, объясняет Мирзаян. Все остальные советские республики были скроены в период Советского Союза, и одна из них - Украина."Можно было строить государственность, как строили ее белорусы и казахи, на условиях гражданской нации, потому что они прекрасно понимали, что на их территории проживают люди разных национальностей, вероисповеданий и языковой принадлежности. Украинцы вместо того, чтобы строить многонациональное государство, стали создавать "не Россию", государство, которое должно было максимально демонстрировать свою нерусскость", - отмечает эксперт.Соответствующим образом переписывалась история, где Украина существовала как отдельный субъект международных отношений, обращает внимание политолог. В итоге это лишь раскалывало украинское общество на русскоязычных и нерусскоязычных.По его мнению, результат такой политики налицо: на Украине происходит деиндустриализация, депопуляция, гражданская война, экономически перманентный кризис, "когда страна стоит на паперти у Международного валютного фонда и Европы".Геноцид русскихВ Декларации о государственном суверенитете Украины есть глава, где сказано, что Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан независимо от происхождения, национальной принадлежности, образования, языка, политических взглядов, места жительства и так далее. Однако на деле это положение полностью ушло в забвенье, утверждает председатель Союза кинематографистов Донбасса Роман Разум."Русскоязычное население ущемляют в правах. Русские дети не могут учиться в русской школе и изучать родной язык. Под запретом русские фильмы и песни. Еще до 2014 года можно было считать, что равенство соблюдается, но после того, как произошел госпереворот и началась гражданская война, все стало хуже", - говорит собеседник Sputnik.В 2020 году на Украине был принят закон о среднем образовании. Согласно этому акту, украиноязычные этнические украинцы и представители "коренных народов" (фактически – только крымские татары, караимы и крымчаки) имеют право учиться на родном языке 100% учебного времени; носители "языков стран ЕС" - до 40% учебного времени; русским и русскоязычным позволяется учиться на родном языке не более 20% времени.К тому же Генеральная прокуратура Украины методически отменяет решения местных властей о региональном статусе русского языка, принятые на основании так называемого "Закона Кивалова – Колесниченко". Закон хотели ликвидировать сразу после победы "майдановцев" и окончательно признали "антиконституционным" в марте 2018 года.В июле 2021 года с подачи президента Владимира Зеленского был принят законопроект о коренных народах, к которым русские, по мнению Киева, не относятся.По данным администрации президента РФ, с 2016 по 2020 год почти миллион граждан Украины получили российское гражданство. Согласно статистике МВД России, в 2020 году 62% иностранцев, получивших паспорт РФ, – граждане Украины.Дискриминация по месту жительстваК тому же в современных украинских реалиях конституционная норма о недопустимости дискриминации "в зависимости от места жительства" не касается жителей Донбасса. С 1 декабря 2014 года, в соответствии с указом президента Петра Порошенко установлена финансово-экономическая и транспортная блокада неподконтрольной Киеву части Донбасса. Чтобы получить положенные пенсии и пособия, местным жителям необходимо выехать на "подконтрольную территорию", что зачастую невозможно физически."Нам не дали голосовать на президентских выборах в Украине. А пенсионеры вообще стали самым многострадальным слоем нашего населения. Им приходится чуть ли не сутки проводить в очередях на границе с Украиной, чтобы въехать в страну и получить положенные выплаты", - комментирует Разум.Нацисты стали национальными героямиСегодняшняя Украина – это страна, где нацистских преступников возводят в статус национальных героев, а дискриминация по этническому, языковому и региональному признаку стала частью государственной политики. Те, кто на Украине пропагандирует нацистскую идеологию, даже пользуются покровительством силовиков.Национализм – авангард политики "Антироссии", считает Геворг Мирзаян. Именно силовики занимаются "публичным прессованием всех тех, кто еще сохраняет в себе русскую идентичность"."Массовое избиение полицейскими русскоязычных повлияло бы на публичный имидж Украины. А боевики-нацисты и радикальные националисты вполне себе могут этим заниматься. Они прокси – это люди, которые делают то, что по этическим или репутационным причинам не может сделать украинская власть в рамках своей политики "Антироссия"", - объясняет политолог.По мнению эксперта, такая политика приведет к дальнейшей деградации общества, украинской государственности, к системным проблемам и, соответственно, к территориальному распаду Украины.

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https://ru.sputnik.md/20210701/-Russkie-ne-upominayutsya-Rada-Ukrainy-prinyala-zakon-o-korennykh-narodakh-35331426.html

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