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https://ru.sputnik.md/20210819/politolog-rasskazal-kak-budut-razvivatsya-sobytiya-v-afganistane-44074970.html
Политолог рассказал, как будут развиваться события в Афганистане
Политолог рассказал, как будут развиваться события в Афганистане
Видео как будут править талибы в Афганистане
2021-08-19T23:45+0300
2021-08-19T23:45+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Молниеносная победа группировки "Талибан"* над афганской армией стала неожиданностью для Запада. Почему афганские провинции так быстро сдались талибам, рассказал в интервью Sputnik руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.Афганцы в ужасе повиновалисьЕгорченков называет несколько причин, почему значительная часть провинций Афганистана быстро пала перед отрядами "Талибана"*. Основная причина заключается в том, что официальные власти, которые долгие годы сотрудничали с американцами, оказались абсолютно лишены поддержки США.К тому же, как отмечает Егорченков, талибы - не чужие люди в Афганистане, они "давно и плотно" работают в республике."Разумеется, и внутри местных администраций у них, наверняка, были "свои люди", которые по старой, почти средневековой традиции открывали ворота городов перед подступающим отрядами талибов", - рассуждает аналитик.Кабул в этом смысле был показателен – фактически талибам ничего не пришлось делать, чтобы занять афганскую столицу.В каких-то районах, особенно тех, которые изначально контролировались талибами или которые в массе своей заселены пуштунами, к талибам отношение более позитивное. В остальных же случаях люди в страхе и ужасе повиновались перед непреодолимой угрозой, отмечает Егорченков.Талибы представляют далеко не все этносы и этноконфессиональные группы Афганистана, обращает внимание политолог. Всего лишь 40-42% из них являются пуштунами. А в республике также проживают таджики, узбеки, хазарейцы. Хазарейцы, в частности, шииты, и отношения между ними и талибами весьма натянуты.Американцы думали, что могут "условно передать власть" террористам, считает Егорченков, вот только радикалам это было не нужно. "Талибан"* хотел продемонстрировать всем миру свою победу над США.Помогут ли США оружиемСын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления боевикам. По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер. Он обратился к западным странам с просьбой помочь оружием в борьбе с радикалами.Егорченков заключает, что большинство международных игроков, включая Россию и США, находятся в ступоре. Все ждут, как будут развиваться события."Действительно ли кавалерийский наскок талибов и быстрый захват территории окажется чем-то серьезным? Имеет ли смысл вкладывать деньги в сопротивление? По какому пути надо выстраивать взаимоотношения с Афганистаном? Все без исключения игроки пытаются для себя решить эту новую афганскую загадку", - говорит собеседник Sputnik.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.
https://ru.sputnik.md/20210816/shok-i-uzhas-mir-uvidel-v-afganistane-svoyu-sudbu-43941519.html
https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html
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в мире, афганистан

Политолог рассказал, как будут развиваться события в Афганистане

23:45 19.08.2021
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© AP Photo / Gulabuddin AmiriБоевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни
Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Удастся ли захватившим власть в Афганистане удержать ее и каким будет дальнейшее управление страной - рассуждает российский эксперт.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Молниеносная победа группировки "Талибан"* над афганской армией стала неожиданностью для Запада. Почему афганские провинции так быстро сдались талибам, рассказал в интервью Sputnik руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.

Афганцы в ужасе повиновались

Егорченков называет несколько причин, почему значительная часть провинций Афганистана быстро пала перед отрядами "Талибана"*. Основная причина заключается в том, что официальные власти, которые долгие годы сотрудничали с американцами, оказались абсолютно лишены поддержки США.
"Это стало заметно, как только американские военные без предупреждения покинули Баграм, ни о чем не договорившись с афганцами. Все поняли, что никакой реальной поддержки с воздуха и на земле правительственные войска не получат. Талибы известны своей жестокостью по отношению к противникам. Значит, единственное правильное решение в данном случае – сдаться", - объясняет эксперт.
К тому же, как отмечает Егорченков, талибы - не чужие люди в Афганистане, они "давно и плотно" работают в республике.
"Разумеется, и внутри местных администраций у них, наверняка, были "свои люди", которые по старой, почти средневековой традиции открывали ворота городов перед подступающим отрядами талибов", - рассуждает аналитик.
Ситуация в Афганистане после смены власти
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой "Талибан*"

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой &quot;Талибан*&quot; - Sputnik Молдова
1/14
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой "Талибан*"

© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни - Sputnik Молдова
2/14
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни

© AP Photo / Rahmat Gul

Дым и огонь у посольства США в Кабуле

Дым и огонь у посольства США в Кабуле - Sputnik Молдова
3/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Дым и огонь у посольства США в Кабуле

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств - Sputnik Молдова
4/14
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств

© REUTERS / Stringer

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом - Sputnik Молдова
5/14
© REUTERS / Stringer

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом

© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова
6/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула

© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле - Sputnik Молдова
7/14
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле

© AP Photo / Rahmat Gul

Афганцы в очереди в банк в Кабуле

Афганцы в очереди в банк в Кабуле - Sputnik Молдова
8/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганцы в очереди в банк в Кабуле

© AP Photo / Rahmat Gul

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом - Sputnik Молдова
9/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом

© AFP 2021

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде - Sputnik Молдова
10/14
© AFP 2021

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде

© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Американские солдаты в аэропорту Кабула

Американские солдаты в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова
11/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Американские солдаты в аэропорту Кабула

© REUTERS / Stringer

Боевики Талибан* на улицах Кабула

Боевики Талибан* на улицах Кабула - Sputnik Молдова
12/14
© REUTERS / Stringer

Боевики Талибан* на улицах Кабула

© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула - Sputnik Молдова
13/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула

© AFP 2021

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат - Sputnik Молдова
14/14
© AFP 2021

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат

1/14
© REUTERS / Jawad Sukhanyar

Люди бегут к терминалу Кабульского аэропорта после захвата президентского дворца группировкой "Талибан*"

2/14
© AP Photo / Gulabuddin Amiri

Боевики Талибан* поднимают свой флаг в городе Газни

3/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Дым и огонь у посольства США в Кабуле

4/14
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai

Флаги Пакистана и Талибана* на границе двух государств

5/14
© REUTERS / Stringer

Военный вертолет CH-46 Sea Knight над Кабулом

6/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула

7/14
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Служба безопасности у Зеленой зоны в Кабуле

8/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Афганцы в очереди в банк в Кабуле

9/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Американские военные вертолеты Black Hawk во время полета над Кабулом

10/14
© AFP 2021

Боевики Талибан* и местные жители на армейском вседорожнике афганской армии в Джелалабаде

11/14
© AFP 2021 / Shakib Rahmani

Американские солдаты в аэропорту Кабула

12/14
© REUTERS / Stringer

Боевики Талибан* на улицах Кабула

13/14
© AP Photo / Rahmat Gul

Пассажиры направляются к зоне вылета Международного аэропорта Кабула

14/14
© AFP 2021

Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат

Кабул в этом смысле был показателен – фактически талибам ничего не пришлось делать, чтобы занять афганскую столицу.
В каких-то районах, особенно тех, которые изначально контролировались талибами или которые в массе своей заселены пуштунами, к талибам отношение более позитивное. В остальных же случаях люди в страхе и ужасе повиновались перед непреодолимой угрозой, отмечает Егорченков.
"Для того, чтобы понять, как действительно в значительной части Афганистана относятся к талибам, надо посмотреть на людей, которые пытаются запрыгнуть в улетающие самолеты, падают, разбиваются, пытаются пробиться в аэропорт Кабула. Никаких благостных ожиданий у огромного количества жителей Афганистана по поводу прихода "Талибана" нет и не предвидится", - говорит эксперт.
Талибы представляют далеко не все этносы и этноконфессиональные группы Афганистана, обращает внимание политолог. Всего лишь 40-42% из них являются пуштунами. А в республике также проживают таджики, узбеки, хазарейцы. Хазарейцы, в частности, шииты, и отношения между ними и талибами весьма натянуты.
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Американцы думали, что могут "условно передать власть" террористам, считает Егорченков, вот только радикалам это было не нужно. "Талибан"* хотел продемонстрировать всем миру свою победу над США.

Помогут ли США оружием

Сын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления боевикам. По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер. Он обратился к западным странам с просьбой помочь оружием в борьбе с радикалами.
"Ахмад Масуд и ряд других политических деятелей Афганистана имеют доступ на важные площадки, в том числе европейские и американские. Не будем забывать, что часть этих людей имеют американское гражданство. Какая-то помощь, возможно, будет оказана", - предполагает аналитик.
Егорченков заключает, что большинство международных игроков, включая Россию и США, находятся в ступоре. Все ждут, как будут развиваться события.
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"Действительно ли кавалерийский наскок талибов и быстрый захват территории окажется чем-то серьезным? Имеет ли смысл вкладывать деньги в сопротивление? По какому пути надо выстраивать взаимоотношения с Афганистаном? Все без исключения игроки пытаются для себя решить эту новую афганскую загадку", - говорит собеседник Sputnik.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.
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