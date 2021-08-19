Политолог рассказал, как будут развиваться события в Афганистане

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Молниеносная победа группировки "Талибан"* над афганской армией стала неожиданностью для Запада. Почему афганские провинции так быстро сдались талибам, рассказал в интервью Sputnik руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.Афганцы в ужасе повиновалисьЕгорченков называет несколько причин, почему значительная часть провинций Афганистана быстро пала перед отрядами "Талибана"*. Основная причина заключается в том, что официальные власти, которые долгие годы сотрудничали с американцами, оказались абсолютно лишены поддержки США.К тому же, как отмечает Егорченков, талибы - не чужие люди в Афганистане, они "давно и плотно" работают в республике."Разумеется, и внутри местных администраций у них, наверняка, были "свои люди", которые по старой, почти средневековой традиции открывали ворота городов перед подступающим отрядами талибов", - рассуждает аналитик.Кабул в этом смысле был показателен – фактически талибам ничего не пришлось делать, чтобы занять афганскую столицу.В каких-то районах, особенно тех, которые изначально контролировались талибами или которые в массе своей заселены пуштунами, к талибам отношение более позитивное. В остальных же случаях люди в страхе и ужасе повиновались перед непреодолимой угрозой, отмечает Егорченков.Талибы представляют далеко не все этносы и этноконфессиональные группы Афганистана, обращает внимание политолог. Всего лишь 40-42% из них являются пуштунами. А в республике также проживают таджики, узбеки, хазарейцы. Хазарейцы, в частности, шииты, и отношения между ними и талибами весьма натянуты.Американцы думали, что могут "условно передать власть" террористам, считает Егорченков, вот только радикалам это было не нужно. "Талибан"* хотел продемонстрировать всем миру свою победу над США.Помогут ли США оружиемСын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления боевикам. По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер. Он обратился к западным странам с просьбой помочь оружием в борьбе с радикалами.Егорченков заключает, что большинство международных игроков, включая Россию и США, находятся в ступоре. Все ждут, как будут развиваться события."Действительно ли кавалерийский наскок талибов и быстрый захват территории окажется чем-то серьезным? Имеет ли смысл вкладывать деньги в сопротивление? По какому пути надо выстраивать взаимоотношения с Афганистаном? Все без исключения игроки пытаются для себя решить эту новую афганскую загадку", - говорит собеседник Sputnik.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.
Удастся ли захватившим власть в Афганистане удержать ее и каким будет дальнейшее управление страной - рассуждает российский эксперт.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Молниеносная победа группировки "Талибан"* над афганской армией стала неожиданностью для Запада. Почему афганские провинции так быстро сдались талибам, рассказал в интервью Sputnik руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.
Афганцы в ужасе повиновались
Егорченков называет несколько причин, почему значительная часть провинций Афганистана быстро пала перед отрядами "Талибана"*. Основная причина заключается в том, что официальные власти, которые долгие годы сотрудничали с американцами, оказались абсолютно лишены поддержки США.
"Это стало заметно, как только американские военные без предупреждения покинули Баграм, ни о чем не договорившись с афганцами. Все поняли, что никакой реальной поддержки с воздуха и на земле правительственные войска не получат. Талибы известны своей жестокостью по отношению к противникам. Значит, единственное правильное решение в данном случае – сдаться", - объясняет эксперт.
К тому же, как отмечает Егорченков, талибы - не чужие люди в Афганистане, они "давно и плотно" работают в республике.
"Разумеется, и внутри местных администраций у них, наверняка, были "свои люди", которые по старой, почти средневековой традиции открывали ворота городов перед подступающим отрядами талибов", - рассуждает аналитик.
Боевик Талибана* на улице в афганском городе Герат
Кабул в этом смысле был показателен – фактически талибам ничего не пришлось делать, чтобы занять афганскую столицу.
В каких-то районах, особенно тех, которые изначально контролировались талибами или которые в массе своей заселены пуштунами, к талибам отношение более позитивное. В остальных же случаях люди в страхе и ужасе повиновались перед непреодолимой угрозой, отмечает Егорченков.
"Для того, чтобы понять, как действительно в значительной части Афганистана относятся к талибам, надо посмотреть на людей, которые пытаются запрыгнуть в улетающие самолеты, падают, разбиваются, пытаются пробиться в аэропорт Кабула. Никаких благостных ожиданий у огромного количества жителей Афганистана по поводу прихода "Талибана" нет и не предвидится", - говорит эксперт.
Талибы представляют далеко не все этносы и этноконфессиональные группы Афганистана, обращает внимание политолог. Всего лишь 40-42% из них являются пуштунами. А в республике также проживают таджики, узбеки, хазарейцы. Хазарейцы, в частности, шииты, и отношения между ними и талибами весьма натянуты.
Американцы думали, что могут "условно передать власть" террористам, считает Егорченков, вот только радикалам это было не нужно. "Талибан"* хотел продемонстрировать всем миру свою победу над США.
Помогут ли США оружием
Сын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления боевикам. По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер. Он обратился к западным странам с просьбой помочь оружием в борьбе с радикалами.
"Ахмад Масуд и ряд других политических деятелей Афганистана имеют доступ на важные площадки, в том числе европейские и американские. Не будем забывать, что часть этих людей имеют американское гражданство. Какая-то помощь, возможно, будет оказана", - предполагает аналитик.
Егорченков заключает, что большинство международных игроков, включая Россию и США, находятся в ступоре. Все ждут, как будут развиваться события.
"Действительно ли кавалерийский наскок талибов и быстрый захват территории окажется чем-то серьезным? Имеет ли смысл вкладывать деньги в сопротивление? По какому пути надо выстраивать взаимоотношения с Афганистаном? Все без исключения игроки пытаются для себя решить эту новую афганскую загадку", - говорит собеседник Sputnik.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.