https://ru.sputnik.md/20210819/politolog-rasskazal-kak-budut-razvivatsya-sobytiya-v-afganistane-44074970.html

Политолог рассказал, как будут развиваться события в Афганистане

Политолог рассказал, как будут развиваться события в Афганистане

Видео как будут править талибы в Афганистане

2021-08-19T23:45+0300

2021-08-19T23:45+0300

2021-08-19T23:45+0300

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Молниеносная победа группировки "Талибан"* над афганской армией стала неожиданностью для Запада. Почему афганские провинции так быстро сдались талибам, рассказал в интервью Sputnik руководитель Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков.Афганцы в ужасе повиновалисьЕгорченков называет несколько причин, почему значительная часть провинций Афганистана быстро пала перед отрядами "Талибана"*. Основная причина заключается в том, что официальные власти, которые долгие годы сотрудничали с американцами, оказались абсолютно лишены поддержки США.К тому же, как отмечает Егорченков, талибы - не чужие люди в Афганистане, они "давно и плотно" работают в республике."Разумеется, и внутри местных администраций у них, наверняка, были "свои люди", которые по старой, почти средневековой традиции открывали ворота городов перед подступающим отрядами талибов", - рассуждает аналитик.Кабул в этом смысле был показателен – фактически талибам ничего не пришлось делать, чтобы занять афганскую столицу.В каких-то районах, особенно тех, которые изначально контролировались талибами или которые в массе своей заселены пуштунами, к талибам отношение более позитивное. В остальных же случаях люди в страхе и ужасе повиновались перед непреодолимой угрозой, отмечает Егорченков.Талибы представляют далеко не все этносы и этноконфессиональные группы Афганистана, обращает внимание политолог. Всего лишь 40-42% из них являются пуштунами. А в республике также проживают таджики, узбеки, хазарейцы. Хазарейцы, в частности, шииты, и отношения между ними и талибами весьма натянуты.Американцы думали, что могут "условно передать власть" террористам, считает Егорченков, вот только радикалам это было не нужно. "Талибан"* хотел продемонстрировать всем миру свою победу над США.Помогут ли США оружиемСын национального героя Афганистана, полевого командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад Масуд объявил об организации сопротивления боевикам. По словам Масуда-младшего, центром сопротивления станет провинция Панджшер. Он обратился к западным странам с просьбой помочь оружием в борьбе с радикалами.Егорченков заключает, что большинство международных игроков, включая Россию и США, находятся в ступоре. Все ждут, как будут развиваться события."Действительно ли кавалерийский наскок талибов и быстрый захват территории окажется чем-то серьезным? Имеет ли смысл вкладывать деньги в сопротивление? По какому пути надо выстраивать взаимоотношения с Афганистаном? Все без исключения игроки пытаются для себя решить эту новую афганскую загадку", - говорит собеседник Sputnik.*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран.

https://ru.sputnik.md/20210816/shok-i-uzhas-mir-uvidel-v-afganistane-svoyu-sudbu-43941519.html

https://ru.sputnik.md/20210813/taliby-zakhvat-afganistan-43895181.html

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