https://ru.sputnik.md/20210819/pravitelstvo-odobrilo-popravki-zakon-prokuratura-44054072.html

В правительстве положительно оценили поправки в закон "О прокуратуре"

В правительстве положительно оценили поправки в закон "О прокуратуре"

Законопроект получил одобрение кабинета министров, ожидается голосование депутатов по этому документу во втором чтении. 19.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-19T15:42+0300

2021-08-19T15:42+0300

2021-08-19T16:18+0300

общество

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/1664/09/16640906_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_b0030e80eecdefade383a0735c2f12a9.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Решение было принято на заседании кабмина в четверг. Также министры вынесли положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в нормативные акты, а именно модификации по избранию членов Высшего совета магистратуры. Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за указанный законопроект. Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица. По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.

https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-reglament-naznacheniya-chlenov-vsm-vsp-43878677.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова