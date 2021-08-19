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В правительстве положительно оценили поправки в закон "О прокуратуре"
В правительстве положительно оценили поправки в закон "О прокуратуре"
Законопроект получил одобрение кабинета министров, ожидается голосование депутатов по этому документу во втором чтении. 19.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-19T15:42+0300
2021-08-19T16:18+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Решение было принято на заседании кабмина в четверг. Также министры вынесли положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в нормативные акты, а именно модификации по избранию членов Высшего совета магистратуры. Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за указанный законопроект. Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица. По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору". Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
https://ru.sputnik.md/20210813/popravki-reglament-naznacheniya-chlenov-vsm-vsp-43878677.html
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в молдове, молдова

В правительстве положительно оценили поправки в закон "О прокуратуре"

15:42 19.08.2021 (обновлено: 16:18 19.08.2021)
173
© Sputnik / Miroslav RotariКабинет министров
Кабинет министров - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Законопроект получил одобрение кабинета министров, ожидается голосование депутатов по этому документу во втором чтении.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В правительстве одобрили законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Решение было принято на заседании кабмина в четверг.
"Правительство считает, что внесение в закон положений об оценке достижений и дисциплинарной ответственности генпрокурора необходимы, и кабмин их поддерживает. Изменения не повлияют на независимость генпрокурора", - заявил глава минюста Сержиу Литвиненко.
Также министры вынесли положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в нормативные акты, а именно модификации по избранию членов Высшего совета магистратуры.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
Общество
Депутаты одобрили поправки в регламент назначения членов ВСМ и ВСП
13 августа, 14:27
132
Напомним, в пятницу депутаты парламента в первом чтении проголосовали за указанный законопроект.

Что предлагается изменить в законе "О прокуратуре"

Законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре" предусматривает внесение изменений в положения закона. А именно добавление механизма оценки деятельности генпрокурора и его дисциплинарной ответственности. Оба механизма предусматривают отставку должностного лица.
По данным авторов проекта, предлагаемые изменения "расширят полномочия прокуроров, в том числе и по отношению к генпрокурору".
Также некоторые положения из законопроекта помогут сделать Высший совет прокуроров более независимым, а также в случае необходимости это позволит отстранить генпрокурора на период уголовного расследования и назначения временного главы Генпрокуратуры.
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