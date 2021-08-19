https://ru.sputnik.md/20210819/pravitelstvo-otozvalo-neskolko-poslov-sng-44047071.html

Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ

Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ

Новые кадровые перестановки рассмотрел кабинет Министров Молдовы на заседании в четверг. 19.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-19T15:26+0300

2021-08-19T15:26+0300

2021-08-19T15:32+0300

общество

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0a/32840349_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_cdb0ca8c16dd35feba4b4623919bebf5.jpg

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Правительство Молдовы отозвало некоторых послов, решения были приняты на заседании кабмина в четверг. Так, было принято решение отозвать Виктора Сорочана с поста чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии и с поста постоянного полномочного представителя РМ при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Также была отозвана Габриела Морару с должности посла Израиля. Кроме того, в ходе заседания министры одобрили ряд других увольнений и назначений. Назначения:Владимир Кук – госсекретарь МИДЕИ от 20 августа.Василе Шарбан –госсекретарь Минсельхоза.Жанна Костаке - госсекретарь МВД.Василе Кушка - госсекретарь министерства труда и соцзащиты. Отставки: Юрий Пашински и Дорел Норок - с поста госсекретаря Минфина.Януш Ерхан - с поста госсекретаря МВД.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова