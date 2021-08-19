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Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ
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Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ
Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ
Новые кадровые перестановки рассмотрел кабинет Министров Молдовы на заседании в четверг. 19.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-19T15:26+0300
2021-08-19T15:32+0300
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Правительство Молдовы отозвало некоторых послов, решения были приняты на заседании кабмина в четверг. Так, было принято решение отозвать Виктора Сорочана с поста чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии и с поста постоянного полномочного представителя РМ при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (СНГ). Также была отозвана Габриела Морару с должности посла Израиля. Кроме того, в ходе заседания министры одобрили ряд других увольнений и назначений. Назначения:Владимир Кук – госсекретарь МИДЕИ от 20 августа.Василе Шарбан –госсекретарь Минсельхоза.Жанна Костаке - госсекретарь МВД.Василе Кушка - госсекретарь министерства труда и соцзащиты. Отставки: Юрий Пашински и Дорел Норок - с поста госсекретаря Минфина.Януш Ерхан - с поста госсекретаря МВД.
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в молдове, молдова

Правительство отозвало несколько послов: среди них - представитель Молдовы в СНГ

15:26 19.08.2021 (обновлено: 15:32 19.08.2021)
9
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Дополняется
Новые кадровые перестановки рассмотрел кабинет Министров Молдовы на заседании в четверг.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Правительство Молдовы отозвало некоторых послов, решения были приняты на заседании кабмина в четверг.
Так, было принято решение отозвать Виктора Сорочана с поста чрезвычайного и полномочного посла в Белоруссии и с поста постоянного полномочного представителя РМ при уставных и других органах Содружества Независимых Государств (СНГ).
Также была отозвана Габриела Морару с должности посла Израиля.
Кроме того, в ходе заседания министры одобрили ряд других увольнений и назначений.

Назначения:

Владимир Кук – госсекретарь МИДЕИ от 20 августа.
Василе Шарбан –госсекретарь Минсельхоза.
Жанна Костаке - госсекретарь МВД.
Василе Кушка - госсекретарь министерства труда и соцзащиты.

Отставки:

Юрий Пашински и Дорел Норок - с поста госсекретаря Минфина.
Януш Ерхан - с поста госсекретаря МВД.
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