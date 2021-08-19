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Преображение Господне: история и традиции
Преображение Господне: история и традиции
Преображение Господне история и традиции
2021-08-19T07:35+0300
2021-08-19T07:35+0300
православный праздник
православный календарь 2021
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В четверг, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.Согласно библейскому преданию, преображение Господне - это день, когда перед изумленными учениками явился во всей Своей Славе в Божественном Свете Иисус Христос. С тех пор на Святой Земле, на горе Фавор в праздник Преображения при любой погоде сходит благодатное облако.Своим Преображением Иисус впервые явил ученикам Свою Божественную суть.И тут стоит понять, что означает сам термин "преображение"? Метаморфоза, изменение, причем изначально внутреннее. Видоизменение, превращение, трансформация.Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас. Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как, по легенде, яблоки им можно употреблять только после Спаса.В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.В Греции и Италии этот праздник приходился на окончание сбора винограда, и Преображение стали совмещать с благодарственным молебном Богу за дарование "плодов земных", принося на освящение в храмы виноград.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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православный праздник, православный календарь 2021

Преображение Господне: история и традиции

07:35 19.08.2021
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© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкМУЗЕЙ РУБЛЕВА ИКОНА
МУЗЕЙ РУБЛЕВА ИКОНА - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© Sputnik / РИА Новости
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Праздник Преображения Господня входит в число двунадесятых церковных праздников.
В четверг, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Согласно библейскому преданию, преображение Господне - это день, когда перед изумленными учениками явился во всей Своей Славе в Божественном Свете Иисус Христос. С тех пор на Святой Земле, на горе Фавор в праздник Преображения при любой погоде сходит благодатное облако.
Своим Преображением Иисус впервые явил ученикам Свою Божественную суть.
"И просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет", - читаем мы в Евангелие.
И тут стоит понять, что означает сам термин "преображение"? Метаморфоза, изменение, причем изначально внутреннее. Видоизменение, превращение, трансформация.
Праздник Преображения Господнего принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10124
Это традиционный праздник урожая — в церквях освящают плоды земли, то есть, яблоки, груши, сливы. Наибольшей популярностью и почетом пользуются яблоки, даже существует еще и третье название праздника — Яблочный Спас. Освящения яблок больше всего ждут матери, у которых умерли дети, и дочери, у которых умерли матери, так как, по легенде, яблоки им можно употреблять только после Спаса.
В особенности готовятся к этому дню пасечники. Им надо освятить ульи, угостить медом соседей, особенно сирот, немощных и обездоленных.
В Греции и Италии этот праздник приходился на окончание сбора винограда, и Преображение стали совмещать с благодарственным молебном Богу за дарование "плодов земных", принося на освящение в храмы виноград.
100000
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