https://ru.sputnik.md/20210819/primet-li-moldova-afganskikh-bezhentsev-otvet-vlastey-44068163.html

Примет ли Молдова афганских беженцев: что говорят власти

Примет ли Молдова афганских беженцев: что говорят власти

Примет ли Молдова афганских беженцев что говорят власти

2021-08-19T19:28+0300

2021-08-19T19:28+0300

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политика

в молдове

афганистан

беженцы

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Республика Молдова не рассматривает в настоящее время возможность приема афганских беженцев в стране. В то же время власти обеспокоены вопросом безопасности молдаван, находящихся сейчас в Афганистане. Об этом в четверг на брифинге сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.Между тем европейские страны не спешат принимать беженцев из Афганистана:Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, афганистан, беженцы