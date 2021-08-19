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Примет ли Молдова афганских беженцев: что говорят власти
Примет ли Молдова афганских беженцев: что говорят власти
Примет ли Молдова афганских беженцев что говорят власти
2021-08-19T19:28+0300
2021-08-19T19:49+0300
политика
в молдове
афганистан
беженцы
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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Республика Молдова не рассматривает в настоящее время возможность приема афганских беженцев в стране. В то же время власти обеспокоены вопросом безопасности молдаван, находящихся сейчас в Афганистане. Об этом в четверг на брифинге сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.Между тем европейские страны не спешат принимать беженцев из Афганистана:Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в молдове, афганистан, беженцы

Примет ли Молдова афганских беженцев: что говорят власти

19:28 19.08.2021 (обновлено: 19:49 19.08.2021)
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© REUTERS / Stringer Мужчина тянет наверх девочку у аэропорта Кабула
Мужчина тянет наверх девочку у аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Stringer
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Ответ на вопрос, примет ли Республика Молдова беженцев из Афганистана, озвучила на брифинге премьер страны.
КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Республика Молдова не рассматривает в настоящее время возможность приема афганских беженцев в стране. В то же время власти обеспокоены вопросом безопасности молдаван, находящихся сейчас в Афганистане. Об этом в четверг на брифинге сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
В настоящее время мы больше обеспокоены нашими гражданами, которые находятся в Афганистане, и мы следим за ситуацией, мы следим, чтобы они были в безопасности, и на данный момент других планов в отношении афганских граждан у нас нет.
Natalia Gavrilița - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
премьер-министр
Между тем европейские страны не спешат принимать беженцев из Афганистана:
Лондон готов предоставить убежище 20 тысячам афганцев, но в долгосрочной перспективе, в первый год - всего пять тысяч.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германии придется принять около 10 000 афганцев, но пока это не было оформлено никаким образом.
Испания готова стать временным убежищем для афганцев, которые работали со структурами ЕС перед их распространением в другие страны.
Париж еще не сказал, сколько беженцев он примет, де-факто были депортрованы 184 афганца.
Бельгия ничего конкретного не говорит, но направляет самолеты: в четверг вывезено несколько десятков афганцев.
У Швейцарии нет четких планов и цифр, но ряд политических сил убеждают власти впустить не менее 5000 человек.
Италия готова принять тех, кто работал с итальянским Министерством иностранных дел и обороны, но точные цифры не разглашаются.
Чехия сообщила, что в страну прибудут около 100 афганцев, при этом премьер не исключил, что они затем переедут в другие европейские страны - к своим родственникам.
Польша выдала афганцам 45 гуманитарных виз, готова принять больше.
Финляндия увеличила долю афганцев, которую страна готова принять - со 130 до 170.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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